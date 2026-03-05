기사 검색
“빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다

입력 :2026-03-05 09:57:34
수정 :2026-03-05 09:57:34
MBN·채널S ‘전현무계획3’
MBN·채널S '전현무계획3'


배우 표예진이 ‘전현무계획3’에 출연했다.

6일 방송되는 MBN·채널S ‘전현무계획3’에서는 방송인 전현무와 유튜버 곽튜브가 표예진과 함께 제주 ‘먹트립’에 나선 현장이 펼쳐진다.

이날 제주에서 전현무는 “오늘의 ‘먹친구’는 승무원 출신 여배우다. 최근까지도 운수회사에 계셨다”고 설명한다.

곽튜브는 망설임 없이 “드라마 ‘모범택시’”라고 외치며, 극 중 해커로 열연한 표예진을 단번에 알아맞힌다.

MBN·채널S ‘전현무계획3’ 방송화면
MBN·채널S ‘전현무계획3’ 방송화면


유쾌한 분위기 속 등장한 표예진은 향수를 선물하며 “전현무 선배님 향수는 이름이 생명이다. ‘poor but sexy’(빈곤하지만 섹시)”라고 설명한다.

전현무는 당황하면서도 “내가 마음이 빈곤하긴 하지”라고 해 웃음을 자아낸다.

이후 세 사람은 ‘제주 해산물의 모든 것’ 특집의 두 번째를 장식할 ‘보말 칼국수’ 맛집으로 향한다.

온라인뉴스부
