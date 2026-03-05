기사 검색
48세 김강우, 동안 비결…‘10년 삭제주스’ 2탄 레시피 공개

입력 :2026-03-05 17:07:34
수정 :2026-03-05 17:07:34
사진=KBS ‘신상출시 편스토랑’ 캡처


배우 김강우가 자신의 동안 비결로 꼽은 ‘10년 삭제 주스’의 새로운 레시피를 공개한다.

6일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서는 김강우가 지난해 화제를 모았던 ‘10년 삭제 주스’에 이어 업그레이드된 ‘10년 삭제 주스 2탄’을 선보인다. 해당 주스는 방송 이후 온라인에서 레시피가 확산되며 큰 관심을 받았던 메뉴다.

이날 김강우는 촬영 스태프들에게 초록색 주스를 한 잔씩 건네 눈길을 끌었다. 그는 주스에 대해 “한 의사분의 레시피를 보고 만들어 먹기 시작했다”며 “아내와 1년 이상 꾸준히 섭취 중인 주스”라고 설명했다.

이어 “이 주스를 마시고 확실히 피부가 좋아졌다”며 동안 피부를 유지하는 비결이라고 밝혔다. 그는 피부가 최소 10년은 젊어 보이길 바라는 의미를 담아 이 음료를 ‘10년 삭제 주스 2탄’이라고 소개했다.

이번에 공개되는 레시피는 기본적인 건강 주스에 김강우만의 아이디어를 더한 것이 특징이다. 양배추와 브로콜리 등 몸에 좋은 초록색 채소를 중심으로 만든 기존 건강 주스에 새로운 재료를 더해 맛과 영양을 동시에 끌어올렸다.

김강우의 ‘10년 삭제 주스’ 2탄 레시피는 6일 방송을 통해 공개된다.

앞서 공개된 ‘10년 삭제 주스’ 1탄 레시피는 다음과 같다.

사진=KBS ‘신상출시 편스토랑’ 캡처


*10년 삭제 주스 레시피(2인 기준)

-재료: 바나나 1개, 냉동 블루베리 4큰술, 흑임자 가루 2작은술, 서리태 가루 2작은술, 오트밀 1큰술, 저지방 우유 500ml

1. 믹서에 바나나, 블루베리, 흑임자, 서리태 가루를 넣고 우유를 부어준다.

2. 오트밀은 포만감을 느끼게 해주는 역할을 하기 때문에 개인의 식사량에 따라 양을 조절한 뒤 우유로 농도를 조절해 준다.

3. 믹서에 곱게 갈아 완성한다.

식사 대용으로 먹을 경우에는 아래와 같이 재료를 첨가해 먹는다.

1. 통곡물 시리얼 바를 손으로 부숴 그릇에 담아준다.

2. 서리태와 무염 아몬드를 넣어준다.

3. 만든 ‘10년 삭제 주스’를 부어 내용물과 함께 스푼으로 떠서 먹는다.

강경민 기자
