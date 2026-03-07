기사 검색
전현무, ‘돌싱’ 황재균에 연애 조언하다 돌직구

입력 :2026-03-07 15:54:40
수정 :2026-03-07 15:54:40
그라운드를 떠나 중계석에 앉은 전 야구선수 황재균의 야구 해설위원 도전기가 공개된다. MBC ‘전지적 참견 시점’ 제공
그라운드를 떠나 중계석에 앉은 전 야구선수 황재균의 야구 해설위원 도전기가 공개된다.

7일 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’ 388회에서는 WBC 해설위원 데뷔를 앞둔 황재균의 치열한 맹연습이 그려진다.

그는 먼저 복식호흡 발성 연습에 매진하며 구슬땀을 흘린다. 특히 과거 경기 영상을 보며 진행된 모의 해설에서는 선수들의 특징을 날카롭게 분석하는 열정을 보여준다.

선수 시절에도 철저한 준비로 유명했던 황재균은 완벽한 해설을 위해 선수 분석에 몰두했다. 은퇴 후에도 여전한 그의 ‘노력 머신’ 면모는 출연진의 감탄을 불러일으켰다.

그라운드를 떠나 중계석에 앉은 전 야구선수 황재균의 야구 해설위원 도전기가 공개된다. MBC ‘전지적 참견 시점’ 제공
이어 황재균은 친정팀인 KT 위즈의 연습경기에서 대망의 실전 해설 라이브에 나선다. 전문 용어를 쏟아내며 순조롭게 중계를 이어가던 중, 긴장이 극에 달한 나머지 누구도 예상치 못한 아찔한 발음 실수를 저질러 현장을 초토화시킨다.

순식간에 얼어붙은 중계석과 이를 지켜보던 스튜디오 출연진은 경악을 금치 못했다. 황재균의 ‘방송 사고급’ 말실수는 무엇일지 궁금증이 증폭된다.

황재균 전현무. MBC ‘전지적 참견 시점’ 제공
한편 황재균의 집에는 연예계 대표 ‘찐친’ 전현무가 깜짝 방문해 재미를 더한다.

두 사람은 만나자마자 거침없는 디스를 이어가며 ‘형제 케미’를 발산했다.

전현무는 황재균에게 연애 관련 질문을 던지고, 이마 부위를 살피다 “탈모약이 시급하다”고 조언해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 전현무는 황재균의 고가 시계에 눈독을 들이며 슬그머니 흥정을 시도하기도 했다. 시계 시세를 듣자마자 황급히 시계를 숨기는 황재균의 모습도 웃음을 선사할 전망이다.

‘해설 머신’이 되기 위한 황재균의 파란만장 도전기와 전현무와의 유쾌한 토크는 7일 오후 11시 ‘전지적 참견 시점’에서 확인할 수 있다.

온라인뉴스부
