이혼 15개월 만에 재혼?…‘38세’ 황재균 “아이 갖고 싶다” 무슨 일

‘11살 연하♥’ 하정우 “열애 인정한 이유는…” 충격 고백

배우 하정우가 배우 차정원과 열애를 인정한 이유를 밝혔다. 지난 6일 공개된 쿠팡플레이 예능 프로그램 ‘강호동네서점’에는 하정우가 첫 회 게스트로 출연했다. 방송인 강호동은 하정우의 열애설을 언급하며 “기사 보고 놀랐냐”고 물었다. 하정우는 “많이 놀랐다. 사생활인데 공개할 일인가”라며 “사람의 일이라는 건 어떻게 될지 모르는데 그걸 밝힐 필요가 있을까 싶다”고 말했다. 그는 “연예인들의 가십이라는 건 너무나 재밌는 부분이다. 그러나 연예인들도 사람이고, 이 사람들도 다 똑같이 결혼하고 연애하는 게 보장된 게 없는데 조심스러운 부…