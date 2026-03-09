‘결혼 14년 차’ 이효리♥이상순 “스킨십 안 한 지 오래돼” 무슨 일

16일 오후 방송된 MBC 라디오 FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에는 이효리가 게스트로 출연했다. MBC 라디오 제공

SBS TV ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’ 방송화면

올해로 결혼 14년 차를 맞은 가수 이효리·이상순 부부가 부부 생활에 대한 솔직한 대화를 나눴다.지난 8일 첫 방송 된 SBS ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’에 이효리와 이상순이 상담소장 자격으로 출연했다.해당 프로그램은 발달장애 청년들의 연애를 돕기 위해 기획됐다. 두 사람은 시청자들이 보낸 엽서를 읽으며 고민 상담을 진행했다.이날 방송에서는 “스킨십도 해보고 싶다. 좋아하는 사람에게 다정하게 대해보고 싶다”는 사연이 소개됐다.이에 이효리는 “우리도 스킨십을 안 한 지 너무 오래됐는데 우리가 조언을 할 수 있겠냐”고 말했다.이상순 역시 공감하며 “스킨만 있고 십이 없다”고 답했다.이어 다른 연애 관련 고민 사연들을 읽은 뒤 “여기서 소개팅해서 사랑도 했으면 좋겠다”고 덧붙였다.이효리와 이상순은 2011년 교제 사실을 인정한 뒤 2013년 결혼했다. 현재 슬하에 자녀는 없다.앞서 이효리는 2021년 한 방송 프로그램에서 난임 사실을 언급하며 “시험관 시술까지 하고 싶지는 않다”고 했다.이어 “의학의 힘을 빌리고 싶지는 않다. 아기가 자연스럽게 생긴다면 너무 감사하게 키우고 싶다”고 밝힌 바 있다.온라인뉴스부