양희은, 난소암 말기 판정 고백…“3개월 시한부 선고 받아”

입력 :2026-03-10 12:30:20
수정 :2026-03-10 13:35:36
가수 양희은이 서른 살 무렵 난소암 말기 판정을 받고 3개월 시한부 선고를 받았던 과거를 털어놨다.

9일 방송된 ‘남겨서 뭐하게’에는 대한민국 1호 개그우먼으로 불리는 이성미가 게스트로 출연했다. 이날 이성미는 자신의 ‘맛선자’로 양희은을 초대하며 두 사람의 오랜 인연을 소개했다.

이성미는 양희은에 대해 “나에게 사랑으로 훅 들어온 사람이었다”고 말했다. 양희은 역시 이성미와 처음 알게 된 계기를 떠올리며 “내가 라디오 DJ로 오래 일했는데, 지인이 ‘편성국에 특이한 아이가 있다’며 이성미 이야기를 해주더라”고 말했다.

이어 “이성미가 가족 없이 혼자 지내서 방송국에서 잔다는 얘기를 듣고 신경이 쓰였다”며 “어느 날 마주쳐서 ‘야 쪼끄만 X 이리 와 봐. 밥해 줄 테니까 우리 집 와’라고 했다”고 당시를 회상했다.

이성미는 “어릴 때 형편이 어려워 등산용 코펠에 밥을 해 먹고 그랬다”며 “언니 집에서 제대로 된 밥그릇과 뚝배기로 먹는 밥이 순간 사랑으로 훅 들어왔다”고 설명했다.

이날 식사 자리에서 건강식 위주의 밥상이 차려지자 양희은은 “양념이 많이 들어간 음식은 잘 먹지 않는다”며 “재료 본연의 맛을 살린 음식이 좋다”고 밝혔다.

양희은은 건강식을 챙겨 먹는 이유에 대해 자신의 투병 경험을 언급했다. 양희은은 “암 수술을 하고 우리 엄마가 나를 살리려고 건강식을 엄청 해 먹였다”며 “그때가 한국 나이 서른 살이었다”고 덧붙였다.

양희은은 대표곡 ‘상록수’가 인기를 얻던 시기에 난소암 말기 판정을 받고 3개월 시한부 선고를 받았다고 한다. 그는 어머니의 보살핌과 치료 덕분에 병을 극복할 수 있었다고 강조했다.

이 때문에 이성미가 암 진단을 받았을 때 더욱 마음이 쓰였다고 한다. 유방암 투병을 했던 이성미는 “병원에서 퇴원하면 언니가 밥을 해서 문 앞에다 놓아줬다”며 “그럴 때마다 나이가 들수록 더 울컥하더라”고 고마움을 전했다.

온라인뉴스부
