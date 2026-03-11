이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

유튜브 ‘신여성’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 이경실이 주식 투자로 입은 손실 규모는? 3억원 넘음 1억원 정도

방송인 이경실과 조혜련이 재테크 실패 경험을 솔직하게 털어놨다.10일 공개된 유튜브 ‘신여성’에서는 이경실, 조혜련, 이선민이 출연해 주식과 부동산 등 투자 경험을 이야기했다. 세 사람은 “30년 넘게 연예계 생활을 하며 안 해본 재테크가 없다”며 각자의 실패담을 공개했다.이경실은 주식 투자로 큰 손실을 봤다고 털어놨다. 이경실은 “몇년 전 주식을 시작했는데 깡통이 된 주식이 3억원이 넘는다”며 “삼성전자는 7만원에 샀는데 너무 빠져서 본전으로 돌아왔을 때 팔았다. 지금은 삼성전자 주식을 쳐다보기도 싫다”고 밝혔다.부동산 투자 실패담도 이어졌다. 조혜련은 “20년 전 용인에 괜찮은 땅이 있다는 말을 듣고 100평 정도를 7000만원에 샀는데 아직도 개발이 안 됐다”며 “직접 가봤더니 그 땅은 들어갈 수 있는 길이 없다. 헬리콥터를 타고 들어가야 할 정도”라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 “내 땅만 빼고 주변은 다 개발됐다. 용인대, 명지대가 들어서고 난리가 났다”고 덧붙였다.이경실도 “20년 전 안성에 있는 1600평 땅을 1억여원을 주고 샀는데 당시 구획 정리가 안 된 덩어리 땅이었다”며 “지금까지도 구획 정리가 안 돼 있다. 군청에 가봤더니 개발이 오래 걸릴 것 같다고 하더라”고 했다.이선민 역시 부동산 투자 실패 경험을 밝혔다. 이선민은 “어머니가 내가 스물한 살 때 난곡동 반지하 집을 1억500만원에 사셨다”며 “경전철이 들어오고 재개발이 된다는 말을 듣고 산 건데 경전철은 삽도 뜨지 않았고 지금 매매가는 8500만원”이라고 설명했다.세 사람은 서로의 땅을 바꿔 쓰자며 웃으며 이야기를 마무리했다. 조혜련은 “여러 실패를 겪으면서 결국 내가 제일 잘하는 일을 꾸준히 하는 게 중요하다는 걸 느꼈다”고 강조했다. 조혜련은 최근 직접 제작한 연극 ‘사랑해 엄마’의 흥행에 힘입어 대학로에 아트하우스 극장을 인수해 운영하고 있다.이경실도 “자신만의 재능이 있다면 그 재능을 살려야지 다른 욕심을 내면 안 된다는 걸 깨달았다”고 덧붙였다.온라인뉴스부