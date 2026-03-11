방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

개그맨 조세호. 인스타그램 캡처

넷플릭스 예능물 ‘도라이버:더 라이벌’

코미디언 조세호가 ‘조폭 연루설’에 휩싸인 뒤 출연 중인 예능물에서 줄줄이 하차한 가운데 심경을 전했다.조세호는 지난 8일 공개된 넷플릭스 예능물 ‘도라이버:더 라이벌’의 반장선거 콘셉트 에피소드에서 반장 후보 공약으로 “상대적으로 여러분들보다 시간이 많이 있다”고 밝혔다.멤버들이 평소 바빠서 하지 못하는 ‘개인 업무’를 대신 맡을 수 있다고 너스레를 떨었다.조세호의 ‘셀프 디스’를 들은 코미디언 김숙, 모델 겸 방송인 주우재 등은 안타까움을 드러냈다.조세호는 아랑곳하지 않고 “은행 업무, 집안일, 택배 수령 및 배달, 전화 5분 대기조, 대리운전을 할 수 있다”고 자신했다.이어 “박상철 선배님처럼 ‘무조건’ 하겠다”고 덧붙였다. 하지만 홍진경이 반장으로 뽑혔다.조세호는 최근 조직폭력배와 친분설에 휩싸였다.이후 조세호는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’을 비롯해 KBS 2TV ‘1박2일’ 등 출연 중인 프로그램에서 하차했다.다만 의혹을 부인하며 법적 대응에 나섰다. ‘도라이버’는 현재 유일하게 출연 중인 예능물이다.온라인뉴스부