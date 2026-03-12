기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

우즈 “부친, 필리핀서 갑자기 사망…지금도 사인 모른다”

입력 :2026-03-12 07:11:53
수정 :2026-03-12 07:11:53
우즈. tvN ‘유퀴즈’ 방송화면
우즈. tvN ‘유퀴즈’ 방송화면


가수 우즈가 세상을 떠난 부친을 떠올리며 그리움을 드러냈다.

우즈는 11일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연해 “아버지가 2016년 필리핀에서 돌아가셨다”고 말했다.

우즈는 당시 상황에 대해 “어머니에게서 전화가 왔는데 느낌이 이상했다”며 “전화를 받자마자 ‘놀라지 말고 들어’라고 하셔서 무슨 일이 있겠다고 생각했다. 그때 아버지가 돌아가셨다는 이야기를 들었다”고 떠올렸다.

그는 “사실 지금도 정확한 사인은 모른다”며 “필리핀에서 돌아가셨다는 것만 알고 있다”고 밝혔다.

이어 “아버지를 한국으로 모셔와야 했는데 시신을 들고 올 수 없어 현지에서 화장을 부탁했다”며 “유골함을 안고 아버지와 함께 지냈던 필리핀을 돌아본 뒤 한국으로 돌아왔다”고 말했다.

우즈는 “내게 가장 큰 사람이었던 아버지가 작은 유골함 안에 있다는 게 믿기지 않았다”며 “절에서 마지막으로 아버지 이름을 세 번 부르는데 그때 비로소 정말 이 세상 사람이 아니라는 느낌이 들었다”고 털어놨다.

또 “한국에서 연습생 생활을 하며 고등학교 1학년 때부터 아버지를 자주 뵙지 못했다”며 “(시간이 흐르면서) 아버지의 빈자리가 더 크게 느껴지는 것 같다”고 했다.

우즈는 부친에 대해 “낭만이 넘치는 분이었다”고 말했다.

그는 “내가 성인이 되면 오토바이를 타고 전국 일주를 하자고 하셨고, 커플 타투도 하자고 하셨다”며 “아버지의 낭만이 나에게도 이어진 것 같다”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
우즈가 아버지가 돌아가신 소식을 어떻게 듣게 되었는가?
인기기사
타임지 ‘올해의 여성’ 시상식
‘모범납세 표창 받은’ 임원희·유노윤호
하지원, ‘수줍은 손하트’
모범납세 표창 받은 임원희-유노윤호
서울시 유공납세자 표창 받은 유노윤호
서울시 유공납세자 표창 받은 임원희
박수치는 유노윤호
방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황
이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”
“머리 터지는 줄”…윤정수 CT 찍게 한 ‘성행위 두통’ 뭐길래

“머리 터지는 줄”…윤정수 CT 찍게 한 ‘성행위 두통’ 뭐길래
“네 애 좀 만지면 안 되냐”…6살 딸 만지던 80대, 엄마 목 조르고 폭행

“네 애 좀 만지면 안 되냐”…6살 딸 만지던 80대, 엄마 목 조르고 폭행
“월 300만원 수당·식료품 타갔는데” 20개월 ‘영양결핍’ 사망…공분

“월 300만원 수당·식료품 타갔는데” 20개월 ‘영양결핍’ 사망…공분
‘손흥민 아이 임신’ 협박 여성 “잘못 용서해달라”

‘손흥민 아이 임신’ 협박 여성 “잘못 용서해달라”
“죽은 하얀 눈” 인플루언서 간호사, 중환자실 환자 사진 찍고 조롱…대만 공분

“죽은 하얀 눈” 인플루언서 간호사, 중환자실 환자 사진 찍고 조롱…대만 공분
“그 미친 ×”…요양원 직원에 폭언 퍼부은 청도군수, 주거침입 혐의 입건

“그 미친 ×”…요양원 직원에 폭언 퍼부은 청도군수, 주거침입 혐의 입건
박진영, ‘장관급’ 자리 집중하나…“JYP 사내이사직 사임”

박진영, ‘장관급’ 자리 집중하나…“JYP 사내이사직 사임”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일

    “관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일

  2. 방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

    방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

  3. “이혼한 전 배우자 일상 지켜봐”…‘재혼 8년 차’ 김구라 충격, 무슨 일

    “이혼한 전 배우자 일상 지켜봐”…‘재혼 8년 차’ 김구라 충격, 무슨 일

  4. ‘결혼 14년 차’ 이효리♥이상순 “스킨십 안 한 지 오래돼” 무슨 일

    ‘결혼 14년 차’ 이효리♥이상순 “스킨십 안 한 지 오래돼” 무슨 일

  5. 박미선 “평생 걸려 싸워야 하니까…” 모두 놀라게 한 근황

    박미선 “평생 걸려 싸워야 하니까…” 모두 놀라게 한 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
타임지 ‘올해의 여성’ 시상식

타임지 ‘올해의 여성’ 시상식

샤넬 이만은 10일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드에서 열린 타임지 ‘올해의 여성’ 시상식에 참석하기 위해 도착해 포즈를
‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’

‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’

할리우드 톱스타 산드라 블록이 환갑의 나이가 믿기지 않는 독보적인 동안 미모를 과시했다.최근 블록은 자신의 SNS를 통해 “어떤 사진을