“떡상, 방송에선 말 못 해”…‘이광수♥’ 이선빈, 금 투자 대박 났다

입력 :2026-03-12 14:50:31
수정 :2026-03-12 14:51:44
예능 프로그램 ‘강호동네서점’ 2화 이선빈 편의 예고 영상
예능 프로그램 ‘강호동네서점’ 2화 이선빈 편의 예고 영상


배우 이선빈이 무명 시절의 사연을 털어놓는다.

12일 쿠팡플레이는 MC 강호동이 진행하는 예능 프로그램 ‘강호동네서점’ 2화 이선빈 편의 예고 영상을 공개했다.

이 프로그램은 책방 사장 ‘호크라테스’ 캐릭터를 맡은 강호동이 방문객과 대화를 나누는 형식의 토크쇼다.

공개된 예고편에서 이선빈은 강호동에게 “정말 귀여우시네요”라고 인사를 건넸고, 이에 강호동은 “저 귀 있어요”라고 답하며 대화를 시작했다.

이선빈은 재테크 및 과거 일화 등을 가감 없이 언급했다.

그는 금 투자와 관련해 “떡상이라고 하죠. 방송에서 얘기할 수 없잖아요” 등의 발언을 이어갔다.

특히 어린 시절 일화에 대해 “씻으라고 하루에 1만원씩 주셨다”고 말하자, 강호동은 “생각보다 머리 아프네요”라고 반응했다.

예능 프로그램 ‘강호동네서점’ 2화 이선빈 편의 예고 영상
예능 프로그램 ‘강호동네서점’ 2화 이선빈 편의 예고 영상


이 밖에도 이선빈은 방송 후반부 자신의 ‘인생 책’을 소개하며 힘들었던 무명 시절의 사연을 공개한다.

이 과정에서 강호동이 눈물을 흘리는 모습도 예고 영상에 함께 담겼다.

