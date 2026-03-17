“닮아도 너무 닮았네”…곽튜브, ‘아들’ 초음파 사진 공개

SBS 예능프로그램 ‘아니 근데 진짜!’

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 곽튜브가 결혼을 서두른 이유는 무엇인가? 혼전임신 해외이민

유튜버 곽튜브가 2세 모습이 담긴 초음파 사진을 공개했다.지난 16일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에서는 곽튜브가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 곽튜브는 “신혼이다. 급해서 결혼한 건 맞다. 빨리 하고 싶었다”며 “산부인과를 갔다 왔다. 출산이 얼마 안 남았다”고 말했다.이상민이 “혼전임신인 상태에서 결혼하지 않았냐. 아내가 어떻게 임신한 사실을 얘기했냐”고 묻자 곽튜브는 “”전화로 임신했다고 말하더라. 놀라긴 했었다. 아예 그런 계획이 아예 없었으니까“라고 전했다.이어 그는 “‘아이가 생겨서 좋다’가 첫 마디였다. 이미 허니문 베이비를 얘기했었다. 5월 결혼으로 식장을 잡아놨는데 당겨서 빈 날짜에 한 거다”라고 설명했다.탁재훈이 “아이가 누굴 닮았으면 좋겠냐”고 하자 곽튜브는 “당연히 아내다. 미래를 아니까 아내 닮은 아들이면 좋겠다. 2세가 아들이다. 성별 밝히는 젠더 리빌을 하는데 그 전날에 딸일까봐 잠도 못 잤다. 아들이여서 너무 감동받았다. 진짜 울컥했다”고 말해 웃음을 안겼다.이어 곽튜브는 초음파 사진을 공개했다. 곽튜브는 “아기인데 이미 제가 있다. 코가 똑같다”고 전했다.온라인뉴스부