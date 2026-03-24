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배우 박재현, 무속인 전처 사생활 관찰하다가 “기분 더럽다”

입력 :2026-03-24 10:26:39
수정 :2026-03-24 10:26:39
배우 박재현. TV조선 ‘X의 사생활’
배우 박재현. TV조선 ‘X의 사생활’


배우 박재현이 전처의 일상을 지켜보다가 격한 반응을 보였다.

24일 방송되는 TV조선 예능 프로그램 ‘X의 사생활’ 2회에는 MBC 인기 프로그램이었던 ‘서프라이즈’에서 얼굴을 알린 박재현이 스튜디오에서 MC 김구라와 장윤정, 정경미, 천록담(이정)과 함께 16세 연하 ‘X’(전처) 한혜주의 일상을 지켜본다.

‘X의 사생활’은 이혼 후 달라진 ‘X’의 현재와 새로운 이성과의 만남까지 전 배우자의 시선에서 지켜보는 리얼 관찰 프로그램이다.

한혜주는 딸과 함께 소소하지만 따뜻한 하루를 시작한다. 이를 본 김구라는 “너무 잘 살고 있네”라고 했고, 박재현은 “이혼 후 (한혜주가) 마련한 집인데 나도 가봤다”고 밝힌다.

하지만 모녀의 평온한 일상을 지켜보던 장윤정이 꺼낸 말을 들은 박재현이 “생각만 해도 기분이 더럽다”고 격한 반응을 보여 스튜디오를 얼어붙게 만든다.

배우 박재현과 전처 한혜주. TV조선 ‘X의 사생활’
배우 박재현과 전처 한혜주. TV조선 ‘X의 사생활’


한혜주는 딸을 어린이집에 보낸 뒤 한복 차림으로 어떤 공간에 자리 잡는다.

정경미가 “직업이?”라며 의아한 표정을 짓는 가운데 한혜주는 “제가 일하고 있는 신당”이라며 “이혼 후 무속인의 삶을 살고 있다”고 밝힌다.

박재현은 “신내림을 받고 1년 뒤에 말해주더라”면서 전처의 직업을 전한다. 한혜주는 “이혼과 동시에 신내림을 받았다. 이혼도 신의 길을 가기 위해 겪은 과정이라고 생각한다”고 덧붙인다.

배우 박재현의 전처 한혜주. TV조선 ‘X의 사생활’
배우 박재현의 전처 한혜주. TV조선 ‘X의 사생활’


이후 한혜주는 배우 못지않은 비주얼을 지닌 훈훈한 돌싱남과 ‘X의 소개팅’에 나선다.

두 사람의 모습을 지켜보던 박재현은 “결혼 생활 당시 스스로 부족했던 부분이 있었다”고 털어놓으면서도 소개팅남의 태도에 미묘한 표정을 지으며 복잡한 심정을 드러낸다.

‘X의 사생활’ 2회는 24일 오후 10시 방송된다.

온라인뉴스부
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한혜주가 이혼 후 택한 직업은 무엇인가?
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