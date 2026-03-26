기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

입 맞추며 “예쁘다 우리”…배우 하지원, ‘동성 키스신’ 공개

입력 :2026-03-26 09:20:19
수정 :2026-03-26 09:20:19
배우 하지원이 ENA 월화드라마 ‘클라이맥스’에서 동성 연인 설정으로 화제를 모으고 있다. 24일 방송된 ‘클라이맥스’ 4회에서 나온 장면. ENA ‘클라이맥스’ 캡처
배우 하지원이 ENA 월화드라마 ‘클라이맥스’에서 동성 연인 설정으로 화제를 모으고 있다. 24일 방송된 ‘클라이맥스’ 4회에서 나온 장면. ENA ‘클라이맥스’ 캡처


배우 하지원이 ENA 월화드라마 ‘클라이맥스’에서 동성 연인 설정으로 화제를 모으고 있다.

24일 방송된 ‘클라이맥스’ 4회에서는 배우 추상아(하지원 분)와 신인 배우 한지수(한동희 분)의 관계가 밝혀졌다.

추상아와 한지수는 휴대전화 메신저 대화에서 동성 연인 관계였음이 드러났다.

추상아는 “촬영이 끝났다. 배고프다”는 한지수에게 “저녁 준비해뒀다”라고 말하는가 하면, 한 침대에서 스킨십을 하며 입 맞추는 사진을 전송했다. 이에 한지수는 “저장해둬야지”라며 애정을 드러냈다.

한지수는 제작자 오광재(서현우 분)의 접대 강요로 결국 비극을 맞이했다. 이후 메신저 대화에서 추상아는 한지수가 연락이 되지 않자 “너 왜 전화가 안 돼?”라며 “무슨 일 있는 거 아니지?”라고 물었다.

한지수는 “좋았던 기억만 갖고 갈게. 고마웠어. 안녕”이라고 마지막 인사를 남겼다.

24일 방송된 ‘클라이맥스’ 4회에서는 배우 추상아(하지원 분)와 신인 배우 한지수(한동희 분)의 관계가 밝혀졌다. ENA ‘클라이맥스’ 캡처
24일 방송된 ‘클라이맥스’ 4회에서는 배우 추상아(하지원 분)와 신인 배우 한지수(한동희 분)의 관계가 밝혀졌다. ENA ‘클라이맥스’ 캡처


한지수의 장례식장에서 오광재가 직원에게 “지수 소속사에 재촬영분 제작비 청구서랑 지분 계약서 다시 보내라. 지수 대신 선영이로 캐스팅한다고 감독한테 말해라”라고 전달하는 걸 들은 추상아는 소주를 들이켰다.

그는 오광재에게 “살인자”라며 “지수 네가 죽인 거야. 너 때문에 죽은 거니까 네가 죽인 거라고”라고 소리치며 끓어오르는 분노를 드러냈다.

하지원은 연인을 잃은 슬픔을 극한의 감정으로 연기하며 강렬한 인상을 남겼다. 특히 데뷔 이후 처음으로 동성애 연기에 도전해 더욱 화제를 모았다.

한편 ‘클라이맥스’는 매주 월, 화요일 오후 10시 방송된다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
드라마에서 한지수가 비극을 맞이한 원인은?
인기기사
수지, ‘눈부신 미모’
베이비돈크라이, ‘깜찍 퍼포먼스’
‘자체발광’ 아이브 이서
아이브 이서, 귀티가 줄줄
손인사하는 아이브 이서
이서, 봄이 왔어요
르세라핌 홍은채, 자체발광 입장
르세라핌 홍은채, 귀여운 미모
홍은채, 귀여운 고양이
‘국민 여배우’ 딸, 3000원 샌드위치 훔치다 체포…“입만 열면 ‘돈 없다’고” 日 충격

‘국민 여배우’ 딸, 3000원 샌드위치 훔치다 체포…“입만 열면 ‘돈 없다’고” 日 충격
“샤워실 안 비극”…청주교도소 30대女 재소자 사망

“샤워실 안 비극”…청주교도소 30대女 재소자 사망
“시체인 줄, 소름 돋았다”…땅에서 나온 ‘이것’ 정체에 中 ‘발칵’

“시체인 줄, 소름 돋았다”…땅에서 나온 ‘이것’ 정체에 中 ‘발칵’
“자랑스럽다”더니…김흥국, BTS 언급하며 ‘말실수’

“자랑스럽다”더니…김흥국, BTS 언급하며 ‘말실수’
시어머니 15년 병수발한 아내 두고 상간녀와 ‘호텔 데이트’…충격 사연

시어머니 15년 병수발한 아내 두고 상간녀와 ‘호텔 데이트’…충격 사연
“이게 마트에 있었다고?”…암 억제에 뱃살까지 빼는 ‘기적의 씨앗’ 정체

“이게 마트에 있었다고?”…암 억제에 뱃살까지 빼는 ‘기적의 씨앗’ 정체
“순결은 여성이 준비할 수 있는 최고의 혼수”…논란인 버스 광고 정체

“순결은 여성이 준비할 수 있는 최고의 혼수”…논란인 버스 광고 정체
“싹 쓸어갔다” ‘쓰봉’ 사재기에 李대통령도 나서…“재활용 원료로 만들라”

“싹 쓸어갔다” ‘쓰봉’ 사재기에 李대통령도 나서…“재활용 원료로 만들라”
트럼프 ‘엄지 척’·메시와 ‘찰칵’…100만명 홀린 ‘이 여군’ 누군가 봤더니

트럼프 ‘엄지 척’·메시와 ‘찰칵’…100만명 홀린 ‘이 여군’ 누군가 봤더니
인기 클릭
Weekly Best

  1. “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

    “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

  2. “태양의 후예 김지원 맞아?”…뼈말라 된 근황 ‘충격’

    “태양의 후예 김지원 맞아?”…뼈말라 된 근황 ‘충격’

  3. ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

    ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

  4. ‘삐끼삐끼’ 이주은, 야구장 떠난다…“정말 행복했다”

    ‘삐끼삐끼’ 이주은, 야구장 떠난다…“정말 행복했다”

  5. “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히

    “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

모델 제니스 디킨슨이 ‘도전 슈퍼모델’ 시리즈에서 호흡을 맞췄던 모델 타이라 뱅크스를 저격했다.24일(현지시간) TMZ에 따르면 디킨슨
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다