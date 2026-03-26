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정선희, 개그맨 선배들 ‘홍어 먹이기’ 가혹행위 폭로

입력 :2026-03-26 09:29:43
수정 :2026-03-26 09:29:43
유튜브 채널 ‘집 나간 정선희’
유튜브 채널 ‘집 나간 정선희’


코미디언 정선희가 신인 시절 선배들의 가혹행위를 폭로했다.

지난 25일 개그우먼 정선희의 유튜브 채널 ‘집 나간 정선희’에는 ‘홍어 먹으면서 나불나불 정선희의 맛수다! 써니 강력 추천 서울 홍어 찐 맛집’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 홍어 맛집을 찾아 과거를 회상하는 정선희의 모습이 담겼다.

이날 “언제부터 홍어를 먹었냐”는 질문에 정선희는 “나 진짜 홍어를 못 먹었는데 개그맨 딱 됐을 때 지금도 마찬가지지만 그때는 더 했다”고 말문을 열었다.

정선희는 “그땐 개인의 식성 따위는 존중받지 못했다. 특히 갓 입사한 신인 따위의 식성은 중요하지 않았다. 근데 그때 선배들이 다 술을 다 좋아하셨기 때문에”라고 당시 기억을 떠올렸다.

이후 정선희는 홍어찜을 먹으며 “코로 먼저 먹어야 한다”고 말했다.

정선희는 “옛날엔 좀 더 원시적이었다. 냄비를 딱 열면 일단 얼굴이 암모니아로 욱신거린다. 그걸 난 21살에 먹었다”고 털어놨다. 이어 정선희는 “오빠들이 그걸 나보고 뚜껑 열라 그러고. 이것도 가혹행위 아니야? 직장 내 괴롭힘”이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
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정선희가 홍어를 처음 먹게 된 시기는?
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