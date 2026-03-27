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‘보정 논란’ 홍진경 딸, 상처 컸나…“악플 너무 많아” 눈물

입력 :2026-03-27 10:14:31
수정 :2026-03-27 10:14:31
유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’
유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’


방송인 홍진경 딸이 최근 보정된 사진을 올렸다가 악플에 시달렸다며 눈물을 보였다.

홍진경은 지난 26일 자신의 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에서 딸 라엘이와 함께 사진 보정 논란에 관해 얘기했다.

카메라를 등진 채 등장한 라엘은 “앞모습을 공개하고 싶지 않다. 대학교 갈 때 공개하겠다”고 말했다.

홍진경은 “그런데 왜 계속 틱톡에는 너를 공개하냐. 그 틱톡 영상을 유튜버들이 퍼가서 유튜브에 올리고 있지 않냐”고 물었다.

라엘은 “일이 이렇게까지 커질 줄은 몰랐다”고 말문을 열었다.

그러면서 “모든 여자가 생얼은 (화장한 얼굴과) 다르다. 유튜브를 통해 나갔던 내 얼굴은 생얼이었다. 전혀 꾸미지 않았다. 그래서 (화장 하면) 누구나 (얼굴이) 바뀔 수 있는 거다”고 설명했다.

라엘은 “너무 억울했다. 악플이 정말 많이 달렸다”며 눈물을 흘렸다.

그는 “틱톡에 필터가 있는 거다. 내가 추가로 필터를 쓴 게 아니다. 사진만 보정했고 영상은 보정하지 않았다”고 강조했다.

라엘은 틱톡 계정을 삭제했다고 밝혔다. 그는 “(소셜미디어에 사진 등을) 올리면 사람들이 조금은 눈감아줬으면 좋겠다”고 말했다.

이에 홍진경은 “평범하게 살 수 없게 된 것 같아 미안하다”며 안타까운 마음을 드러냈다.

온라인뉴스부
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