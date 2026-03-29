‘대학로 이영애’였다던 배우…‘서울예대 여신’ 졸업사진 화제

MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 배우 장영남.

MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 배우 장영남.

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 장현성이 장영남의 대학 시절을 표현한 별명은? 대학로 이영애 서울예전 여신

배우 장영남이 대학 시절 독보적인 미모로 대학로를 평정했던 일화가 공개됐다.28일 방영된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에는 연극 ‘불란서 금고’에서 호흡을 맞추고 있는 배우 장현성과 장영남이 출연했다.서울예술대학교 동문인 두 사람은 학창 시절 서로에 대한 기억을 소환했다.장현성은 동문인 장영남의 외모를 치켜세우며 “영남씨는 제 기억이 별로 없을 것이다”라며 장영남의 화려했던 학창 시절 일화를 소개했다.장현성은 “퀸카는 학번 1등인데, 영남 씨는 위아래 5~6년 학번 합쳐서 제일 예뻤다”라며 당시 장영남의 인기가 단순한 수준이 아니었음을 강조했다.이어 “진짜 겸손할 일이 아니다. ‘대학로 이영애’였다”면서 장영남이 학교를 대표하는 얼굴이었다고 거듭 강조했다.갑작스러운 칭찬에 장영남은 “어렸으니까”라며 수줍게 미소 지으며 손사래를 쳤다.스튜디오 제작진 사이에서도 “저도 이야기를 들어본 적이 있어요”라는 증언이 터져 나와 전설적인 미모를 입증했다.방송 자료화면을 통해 공개된 대학 졸업사진은 장현성의 증언을 그대로 뒷받침했다.장영남은 장현성의 대학 시절에 대해 “서울예전에 다닐 것 같지 않은 학생의 모습이었다. 막 글 쓰시고 바바리 같은 거 입고. 차분한 분위기가 있었다. 약간 인기 끌려고 일부러 이렇게 하는 줄 알았다”라고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다.온라인뉴스부