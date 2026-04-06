유재석 몸매에 동료들 ‘화들짝’…“같이 씻었는데 이소룡 몸이다”

유튜브 채널 ‘뜬뜬’

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 변우석이 유재석의 몸을 칭찬한 이유는? 복근과 광배근이 있어서 어깨가 넓어서

방송인 유재석이 ‘이소룡 몸매’로 놀라움을 안겼다.지난 4일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에는 ‘운명은 핑계고’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’의 배우 아이유와 변우석이 게스트로 출연했다.이날 변우석은 “운동 꾸준히 했을 때 뭔가 많이 챙겨 먹으니까 오히려 몸이 커진다. 안 하면 몸이 계속 작아지고 약간 자세도 삐뚤어진다”고 말했다. 이에 유재석은 변우석의 어깨를 만지며 “이런 어깨 부럽다. 가방 안 흘러내리는 어깨 아니냐. 우리가 부러워하는 어깨”라며 부러워했다.그러자 변우석은 유재석을 향해 “형 몸이 진짜 좋더라. 같이 샤워했는데 몸이 진짜 좋았다. 복근, 광배근이 있다”며 칭찬했다.이를 들은 아이유는 “식스팩도 있는 거냐”며 놀라움을 감추지 못했다.여기에 양세찬이 “이소룡 몸이다”라고 거들자, 변우석 역시 “정말 이소룡 같은 몸”이라며 맞장구쳤다.이에 유재석은 “그 정도는 아니다”며 쑥스러운 웃음을 보였다.유재석의 반응에 아이유는 “그래도 많이 부정하지는 않으신다. 어느 정도 받아들이시는 거 같다”고 지적해 폭소를 자아냈다.온라인뉴스부