기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

유재석 몸매에 동료들 ‘화들짝’…“같이 씻었는데 이소룡 몸이다”

입력 :2026-04-06 08:30:33
수정 :2026-04-06 09:46:35
유튜브 채널 ‘뜬뜬’
유튜브 채널 ‘뜬뜬’


방송인 유재석이 ‘이소룡 몸매’로 놀라움을 안겼다.

지난 4일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에는 ‘운명은 핑계고’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’의 배우 아이유와 변우석이 게스트로 출연했다.

이날 변우석은 “운동 꾸준히 했을 때 뭔가 많이 챙겨 먹으니까 오히려 몸이 커진다. 안 하면 몸이 계속 작아지고 약간 자세도 삐뚤어진다”고 말했다. 이에 유재석은 변우석의 어깨를 만지며 “이런 어깨 부럽다. 가방 안 흘러내리는 어깨 아니냐. 우리가 부러워하는 어깨”라며 부러워했다.

그러자 변우석은 유재석을 향해 “형 몸이 진짜 좋더라. 같이 샤워했는데 몸이 진짜 좋았다. 복근, 광배근이 있다”며 칭찬했다.

이를 들은 아이유는 “식스팩도 있는 거냐”며 놀라움을 감추지 못했다.

여기에 양세찬이 “이소룡 몸이다”라고 거들자, 변우석 역시 “정말 이소룡 같은 몸”이라며 맞장구쳤다.

이에 유재석은 “그 정도는 아니다”며 쑥스러운 웃음을 보였다.

유재석의 반응에 아이유는 “그래도 많이 부정하지는 않으신다. 어느 정도 받아들이시는 거 같다”고 지적해 폭소를 자아냈다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
변우석이 유재석의 몸을 칭찬한 이유는?
인기기사
아이유, ‘싱그러운 손하트’
전지현, 변함없는 미모
아이브 장원영, ‘심쿵 윙크’
“아들·며느리·손자·아내 모두 잃고 30년째 길 위에…” 90세 노인 사연

“아들·며느리·손자·아내 모두 잃고 30년째 길 위에…” 90세 노인 사연
“시들거려” 50세 김준호 정자 상태 충격… ‘♥9세 연하’ 김지민 자연임신 포기

“시들거려” 50세 김준호 정자 상태 충격… ‘♥9세 연하’ 김지민 자연임신 포기
“잘생김이 보인다”…박은영, ♥의사 예비신랑 사진 공개

“잘생김이 보인다”…박은영, ♥의사 예비신랑 사진 공개
‘간암 진단 그 후’ 심권호, 놀라운 근황 공개…“다른 사람 같다” 술렁

‘간암 진단 그 후’ 심권호, 놀라운 근황 공개…“다른 사람 같다” 술렁
오은영 ‘충격’…“친구 아내 짝사랑하다 친구 죽고나서 고백”

오은영 ‘충격’…“친구 아내 짝사랑하다 친구 죽고나서 고백”
2026년 4월 6일

2026년 4월 6일
“이성 번호 따러 서점 가요”…‘번따’ 성지 된 대형서점 근황

“이성 번호 따러 서점 가요”…‘번따’ 성지 된 대형서점 근황
“27세 男이 11살 男 친척 성폭행” 충격…징역 75년 선고한 인도 법원

“27세 男이 11살 男 친척 성폭행” 충격…징역 75년 선고한 인도 법원
유재석, 이혼 변호사 명함 받았다 “연예인이니 조용하게”

유재석, 이혼 변호사 명함 받았다 “연예인이니 조용하게”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

    윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

  2. 박세리, 사실혼 의혹에 “집에 숨겨둔 남자 있다” 깜짝

    박세리, 사실혼 의혹에 “집에 숨겨둔 남자 있다” 깜짝

  3. “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

    “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

  4. “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

    “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

  5. 소녀시대 유리 “다섯째 임신 중…몸은 거짓말 못해” 깜짝 발언

    소녀시대 유리 “다섯째 임신 중…몸은 거짓말 못해” 깜짝 발언
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
화려한 레드카펫 스타들

화려한 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 30일(현지시간) 미국 뉴욕에 위치한 더 뉴욕 히스토리컬에서 열린 Apple TV의 ‘프렌즈 ＆ 네이버스’(Your
“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

모델 제니스 디킨슨이 ‘도전 슈퍼모델’ 시리즈에서 호흡을 맞췄던 모델 타이라 뱅크스를 저격했다.24일(현지시간) TMZ에 따르면 디킨슨