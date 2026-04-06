유재석, 이혼 변호사 명함 받았다 “연예인이니 조용하게”

tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 유재석이 박 변호사를 만난 장소는? 런닝맨 녹화장 유퀴즈 스튜디오

방송인 유재석이 이혼 전문 변호사에게 명함을 받았던 일화를 공개했다.지난 5일 공개된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 예고 영상에는 이혼 전문 변호사 박민철이 출연해 직업과 관련된 일화들을 털어놨다.유재석은 이혼 전문 변호사라는 직업의 특성을 언급하며 “명함을 주시면서 ‘이혼 전문 변호사’라고 하면 조금 당황하지는 않나”라고 물었다. 이에 박 변호사는 “놀란다. ‘재수 없게 이런 걸 왜 주냐’ 이런 느낌이 들 때도 있다”고 솔직하게 답했다.유재석은 이어 과거 SBS ‘런닝맨’ 촬영장에서 박 변호사를 만났던 상황을 떠올리며 “녹화장 근처에 계셔서 잠깐 놀러 오셨던 적이 있다”고 당시를 회상했다.유재석은 “그때 오시더니 ‘형님 명함 없으시죠? 잠깐만요. 오해는 없으시길 바랍니다’라고 하면서 지석진, 저, 김종국에게 하나씩 명함을 돌렸다”고 설명했다.특히 당시 미혼이었던 김종국에게도 명함을 건네며 “하나 미리 가져가라. 예방 차원으로 갖고 있어야 한다”고 말했던 상황을 전해 웃음을 안겼다.박 변호사는 “그런 명함 하나쯤 갖고 있으면 든든하지 않냐. 약간 부적 같은 느낌이다”라고 말했다.유재석은 또 “가시면서 ‘연예인분들이니까 조용하고 깔끔하게 처리해 드립니다’라고 하더라”라고 전하자, 박 변호사는 “아무도 모르게 처리해 드린다. 그래서 다음 날이면 ‘내가 이혼했나? 내가 이혼했었어?’ 할 정도로 모르게 진행된다”고 너스레를 떨었다.이에 유재석은 “저희끼리 얘기했다. ‘네가 이렇게 설치고 다니는데 조용히 되겠냐’고 했다”고 받아쳐 폭소를 자아냈다.온라인뉴스부