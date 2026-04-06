기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

유재석, 이혼 변호사 명함 받았다 “연예인이니 조용하게”

입력 :2026-04-06 12:56:51
수정 :2026-04-06 12:56:51
tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’
tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’


방송인 유재석이 이혼 전문 변호사에게 명함을 받았던 일화를 공개했다.

지난 5일 공개된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 예고 영상에는 이혼 전문 변호사 박민철이 출연해 직업과 관련된 일화들을 털어놨다.

유재석은 이혼 전문 변호사라는 직업의 특성을 언급하며 “명함을 주시면서 ‘이혼 전문 변호사’라고 하면 조금 당황하지는 않나”라고 물었다. 이에 박 변호사는 “놀란다. ‘재수 없게 이런 걸 왜 주냐’ 이런 느낌이 들 때도 있다”고 솔직하게 답했다.

유재석은 이어 과거 SBS ‘런닝맨’ 촬영장에서 박 변호사를 만났던 상황을 떠올리며 “녹화장 근처에 계셔서 잠깐 놀러 오셨던 적이 있다”고 당시를 회상했다.

유재석은 “그때 오시더니 ‘형님 명함 없으시죠? 잠깐만요. 오해는 없으시길 바랍니다’라고 하면서 지석진, 저, 김종국에게 하나씩 명함을 돌렸다”고 설명했다.

특히 당시 미혼이었던 김종국에게도 명함을 건네며 “하나 미리 가져가라. 예방 차원으로 갖고 있어야 한다”고 말했던 상황을 전해 웃음을 안겼다.

박 변호사는 “그런 명함 하나쯤 갖고 있으면 든든하지 않냐. 약간 부적 같은 느낌이다”라고 말했다.

유재석은 또 “가시면서 ‘연예인분들이니까 조용하고 깔끔하게 처리해 드립니다’라고 하더라”라고 전하자, 박 변호사는 “아무도 모르게 처리해 드린다. 그래서 다음 날이면 ‘내가 이혼했나? 내가 이혼했었어?’ 할 정도로 모르게 진행된다”고 너스레를 떨었다.

이에 유재석은 “저희끼리 얘기했다. ‘네가 이렇게 설치고 다니는데 조용히 되겠냐’고 했다”고 받아쳐 폭소를 자아냈다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
유재석이 박 변호사를 만난 장소는?
인기기사
아이유, ‘싱그러운 손하트’
전지현, 변함없는 미모
아이브 장원영, ‘심쿵 윙크’
“아들·며느리·손자·아내 모두 잃고 30년째 길 위에…” 90세 노인 사연

“아들·며느리·손자·아내 모두 잃고 30년째 길 위에…” 90세 노인 사연
“시들거려” 50세 김준호 정자 상태 충격… ‘♥9세 연하’ 김지민 자연임신 포기

“시들거려” 50세 김준호 정자 상태 충격… ‘♥9세 연하’ 김지민 자연임신 포기
유재석 몸매에 동료들 ‘화들짝’…“같이 씻었는데 이소룡 몸이다”

유재석 몸매에 동료들 ‘화들짝’…“같이 씻었는데 이소룡 몸이다”
“잘생김이 보인다”…박은영, ♥의사 예비신랑 사진 공개

“잘생김이 보인다”…박은영, ♥의사 예비신랑 사진 공개
‘간암 진단 그 후’ 심권호, 놀라운 근황 공개…“다른 사람 같다” 술렁

‘간암 진단 그 후’ 심권호, 놀라운 근황 공개…“다른 사람 같다” 술렁
오은영 ‘충격’…“친구 아내 짝사랑하다 친구 죽고나서 고백”

오은영 ‘충격’…“친구 아내 짝사랑하다 친구 죽고나서 고백”
2026년 4월 6일

2026년 4월 6일
“이성 번호 따러 서점 가요”…‘번따’ 성지 된 대형서점 근황

“이성 번호 따러 서점 가요”…‘번따’ 성지 된 대형서점 근황
“27세 男이 11살 男 친척 성폭행” 충격…징역 75년 선고한 인도 법원

“27세 男이 11살 男 친척 성폭행” 충격…징역 75년 선고한 인도 법원
인기 클릭
Weekly Best

  1. 윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

    윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

  2. 박세리, 사실혼 의혹에 “집에 숨겨둔 남자 있다” 깜짝

    박세리, 사실혼 의혹에 “집에 숨겨둔 남자 있다” 깜짝

  3. “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

    “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

  4. “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

    “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

  5. 소녀시대 유리 “다섯째 임신 중…몸은 거짓말 못해” 깜짝 발언

    소녀시대 유리 “다섯째 임신 중…몸은 거짓말 못해” 깜짝 발언
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
화려한 레드카펫 스타들

화려한 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 30일(현지시간) 미국 뉴욕에 위치한 더 뉴욕 히스토리컬에서 열린 Apple TV의 ‘프렌즈 ＆ 네이버스’(Your
“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

모델 제니스 디킨슨이 ‘도전 슈퍼모델’ 시리즈에서 호흡을 맞췄던 모델 타이라 뱅크스를 저격했다.24일(현지시간) TMZ에 따르면 디킨슨