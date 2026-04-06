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오은영 ‘충격’…“친구 아내 짝사랑하다 친구 죽고나서 고백”

입력 :2026-04-06 13:46:35
수정 :2026-04-06 13:46:35
MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서 죽은 친구의 아내를 마음에 품은 남편의 사연이 전해진다. MBC
MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서 죽은 친구의 아내를 마음에 품은 남편의 사연이 전해진다. MBC


MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서 죽은 친구의 아내를 마음에 품은 남편의 사연이 전해진다.

6일 밤 방송되는 ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서는 같은 자리에서 같은 침묵으로 일관하는 남편과 그런 남편의 경제적 무관심이 오랜 원망으로 남은 아내, ‘지정석 부부’의 사연이 공개된다.

이들 부부는 오랫동안 각자의 외로움과 한을 품고 살아왔다.

남편은 그동안 가정에 경제적으로 무관심했던 것과 자식들에게 다정한 말 한마디 못 해준 것을 떠올리며 “모두가 나를 싫어한다. 죽고 싶은데 용기가 없어 죽지도 못한다”며 괴로워한다.

아내 또한 “죽을 때까지 이 한이 안 풀릴 것 같다”며 가슴 깊이 맺힌 한을 토로한다.

특히 이날 아내는 남편의 외도를 폭로해 오은영 박사와 MC들을 경악하게 만든다.

더욱 충격적인 것은 남편의 외도 상대가 세상을 떠난 남편 친구의 아내라는 사실이다.

MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서 죽은 친구의 아내를 마음에 품은 남편의 사연이 전해진다. MBC
MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서 죽은 친구의 아내를 마음에 품은 남편의 사연이 전해진다. MBC


이에 대해 ‘지정석 부부’ 아내는 “우연히 남편 친구의 아내와 마주친 적이 있는데 느낌이 싸하더라”라며 “남편에게 미망인 건드리면 당신은 지옥 가서도 못 산다고 당부했다”고 털어놓는다.

‘지정석 부부’ 남편은 “친구 아내를 옛날부터 좋아했었다”며 “친구가 죽고 나서 고백했는데, 왜 그랬는지 모르겠다. 내가 미친놈이다”라고 말했다.

그러면서 “그 여자는 나한테 관심도 없다. 나 혼자 좋아한 것뿐”이라고 덧붙여 충격을 자아낸다.

남편의 이야기를 들은 오 박사는 “배우자 외의 사람에게 특별한 감정을 느끼는 것 또한 외도”라고 단호하게 말했다는 후문이다.

그런가 하면 남편 또한 아내가 외도를 했다고 주장해 스튜디오를 술렁이게 한다. 그는 아내의 외도 상대를 직접 목격했다고 주장했다.

이에 아내는 “금시초문”이라고 강하게 반박하고 나선다.

과연 진실은 무엇일지, ‘지정석 부부’의 충격적인 사연은 6일 밤 9시 방송되는 ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 162회에서 확인할 수 있다.

온라인뉴스부
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남편의 외도 상대는 누구인가?
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