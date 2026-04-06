[포토] 아이유, ‘싱그러운 손하트’

1 / 7 배우 아이유가 6일 오후 서울 강남구 조선팰리스 서울 강남에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’(극본 유지원/연출 박준화) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6

뉴스1 배우 아이유가 6일 오후 서울 강남구 조선팰리스 서울 강남에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’(극본 유지원/연출 박준화) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6

뉴스1 배우 아이유가 6일 오후 서울 강남구 조선팰리스 서울 강남에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’(극본 유지원/연출 박준화) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6

뉴스1 배우 아이유가 6일 오후 서울 강남구 조선팰리스 서울 강남에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’(극본 유지원/연출 박준화) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6

뉴스1 배우 아이유가 6일 오후 서울 강남구 조선팰리스 서울 강남에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’(극본 유지원/연출 박준화) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6

뉴스1 배우 변우석과 아이유(오른쪽)가 6일 오후 서울 강남구 조선팰리스 서울 강남에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’(극본 유지원/연출 박준화) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6

뉴스1 배우 변우석과 아이유(오른쪽)가 6일 오후 서울 강남구 조선팰리스 서울 강남에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’(극본 유지원/연출 박준화) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 아이유와 변우석이 이전에 함께 연기한 드라마는? 달의 연인-보보경심 려 태양의 후예

‘21세기 대군부인’ 아이유와 변우석이 연기 호흡에 대해 전했다.6일 오후 서울 강남구 테헤란로에 위치한 조선 팰리스 서울 강남에서는 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’(극본 유지원/ 연출 박준화, 배희영)의 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 아이유, 변우석, 노상현, 공승연, 유수빈, 이연과 박준화 감독이 참석했다.이날 아이유는 지난 2016년 방송된 드라마 ‘달의 연인-보보경심 려’ 이후 10년 만에 변우석과 호흡을 맞추게 된 것에 대해 “‘달의 연인’ 때는 절친과 바람이 난 남자친구 역으로 나오셨다”라며 “그리고 10년 후에 더 길게 호흡을 맞추게 됐는데, 마치 10년째 호흡을 맞춰온 것처럼 어색한 구간이 없었다”라고 밝혔다.이어 “10년 동안 교류가 있던 건 아니지만 편했던 게 있다”라며 “또 10년 뒤에 함께 해보고 싶다는 마음이다”라고 덧붙여 눈길을 끌었다.변우석 역시 “10년 전부터 이어져 온 호흡이었다”라며 “10년의 호흡을 이 작품에서 길게 보여주게 돼 너무 좋았다. 현장에서도 지은(아이유 본명) 씨가 즐길 수 있게 해주고 연기에도 큰 도움을 주셨다”라고 말해 두 사람의 연기 케미스트리를 궁금하게 만들었다.아이유는 극 중 캐슬뷰티 대표 성희주 역으로 분한다. 캐슬그룹의 서녀로 태어난 성희주는 화려한 외모와 비상한 두뇌, 강한 승부욕은 물론 최우수기업가상을 수상하며 경영 능력까지 갖춘 재벌이다.변우석은 극 중 선왕의 유일한 아우로 빛나서도, 소리 내서도 안 되는 왕실의 차남이라는 태생적 한계 앞에서 자신을 감추며 살아온 이안대군을 연기한다.‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분은 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그린 드라마다. 오는 10일 오후 9시 40분 처음 방송된다.온라인뉴스부