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‘AI 이긴 인간’ 이세돌 “취준생 됐다” 충격 근황…눈시울까지 붉혀

입력 :2026-04-08 13:16:36
수정 :2026-04-08 13:18:12
전 프로 바둑 기사 이세돌이 은퇴 후 근황과 과거 인공지능 대국의 뒷이야기를 전한다. 쿠팡플레이
전 프로 바둑 기사 이세돌이 은퇴 후 근황과 과거 인공지능 대국의 뒷이야기를 전한다. 쿠팡플레이


전 프로 바둑 기사 이세돌이 은퇴 후 근황과 과거 인공지능 대국의 비하인드를 전한다.

이세돌은 쿠팡플레이 예능 ‘강호동네서점’ 6화에 게스트로 출연해 MC 강호동과 대담을 나눈다.

예고편에서 이세돌은 프로 바둑 기사 은퇴 이후 자신의 현재 상태를 ‘취준생(취업준비생)’으로 표현하며 뜻밖의 근황을 전했다.

‘AI를 이긴 유일한 인간’이라는 수식어를 얻은 이후 인생의 다음 행보를 고민하는 현재 상황을 허심탄회하게 밝힌다.

특히 전 세계적인 화제를 모았던 알파고와의 대국 비하인드도 공개된다.

이세돌은 당시 인공지능 전문가들의 경고에 “바둑을 모르시는구나”라며 자신감을 보였던 상황을 언급하는 한편, 실제 대국 과정에서 느꼈던 “진짜 약 올랐다”는 솔직한 감정까지 가감 없이 털어놓는다.

이날 방송에서는 이세돌이 치열했던 자신의 바둑 인생을 돌아보며 후회되는 순간들을 고백하다 눈시울을 붉히고, 이에 강호동이 위로하는 모습도 함께 담긴다.

‘강호동네서점’은 매주 금요일 오후 4시 쿠팡플레이를 통해 공개된다.

온라인뉴스부
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