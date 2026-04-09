기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

악뮤 이찬혁, 생방송 중 침착맨 폭행 논란?…‘충격 영상’

입력 :2026-04-09 17:57:51
수정 :2026-04-09 17:57:51
악뮤 이찬혁 이수현. MBC FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 캡처
악뮤 이찬혁 이수현. MBC FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 캡처


남매 듀오 악뮤(AKMU) 이찬혁이 침착맨 폭행(?) 사건에 대해 해명했다.

9일 방송된 MBC FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’에는 악뮤 이찬혁, 이수현이 출연했다.

이날 한 청취자는 ‘침착맨 유튜브에 출연해서 왜 침착맨 때렸냐. 수현 언니도 웃고 있더라’며 사건의 전말을 물었다.

이에 이수현은 “사람들이 AI(인공지능)로 만든 영상이냐고 물어보는데 놀랍게도 AI 영상이 아니다”라며 실제로 이찬혁이 침착맨에게 기술을 쓴 사실이 있다고 밝혔다.

이찬혁은 “그게 사실은 어렸을 때부터 한 나만의 기술이다. ‘아이 펀치 라이크 킹콩 투 이수현(I punch like King Kong to 이수현)’이라고 한다”고 설명했다.

이수현은 “이름에서도 알 수 있듯이 나를 향한 기술이다. 그게 나에게만 취급되는 기술인데 처음으로 침착맨 님이 영광스럽게도 받으셨다”고 말했다.

이찬혁은 “한번 시작하면 멈출 수가 없다”고 말했고, 이수현은 “침착맨 스튜디오를 때려 부수고 왔다. 여기도 큰일 나는 수가 있다”고 말해 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘침착맨’ 라이브 방송 캡처
유튜브 채널 ‘침착맨’ 라이브 방송 캡처


앞서 이찬혁은 과거 침착맨 라이브 방송에서 해당 기술에 대해 “팽이처럼 몸을 회전시키며 주먹을 날리는 동작으로, 멈추기 위해선 몇 차례 수현이가 맞아야 한다”고 소개한 바 있다.

침착맨은 궤도를 상대로 해당 기술을 써보고 싶다며 이찬혁에게 연습을 부탁했고, 이에 이찬혁은 침착맨을 상대로 직접 시범을 보였다.

이찬혁은 “아이 펀치 라이크 킹콩 투 침착맨”이라고 외치며 곧바로 펀치를 날렸고, 침착맨은 이를 피해 도망쳤다. 그러나 이찬혁은 멈추지 않고 팽이처럼 몸을 회전시키며 끝까지 추적해 웃음을 자아낸 바 있다.

악뮤는 최근 정규 4집 ‘개화’를 발매하고 활동 중이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이찬혁이 침착맨을 향해 사용한 기술의 원래 대상은?
인기기사
진군하는 ‘아미’
할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫
‘내한’ 앤 해서웨이, 파격 뒤태
‘아미’로 북적이는 고양종합운동장
‘이번 정류장은 BTS 정국’
‘아미’로 북적이는 고양종합운동장
‘아미 행진’
진군하는 ‘아미’
진군하는 ‘아미’
진군하는 ‘아미’
‘아미’로 북적이는 고양종합운동장
‘아미’로 북적이는 고양종합운동장
진군하는 ‘아미’
20년 만에 후속작 찍은 메릴 스트리프·앤 해서웨이
런웨이 걷듯 무대 오르는 메릴 스트리프
활짝 웃으며 무대 오르는 앤 해서웨이
“서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

“서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환
“1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

“1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다
개그맨 이진호, 급성 뇌출혈로 쓰러져 중환자실 입원

개그맨 이진호, 급성 뇌출혈로 쓰러져 중환자실 입원
“여긴 내 가방 자리, 왜 만져!” 지하철서 남성 뺨 때린 女, 3정거장 동안 ‘폭행’

“여긴 내 가방 자리, 왜 만져!” 지하철서 남성 뺨 때린 女, 3정거장 동안 ‘폭행’
‘모친상’ 신기루 “2.9㎏ 빠지고 식욕 돌아와…성욕은 아직”

‘모친상’ 신기루 “2.9㎏ 빠지고 식욕 돌아와…성욕은 아직”
비행기 사고로 숨진 남편·시부…시모 “아들 돈도 내 것” 며느리 ‘충격’

비행기 사고로 숨진 남편·시부…시모 “아들 돈도 내 것” 며느리 ‘충격’
(영상)“벚꽃 인생샷 찍으려다 ‘쾅’” 20년 된 나무 뿌리째 뽑아버린 여성…中 ‘공분’

(영상)“벚꽃 인생샷 찍으려다 ‘쾅’” 20년 된 나무 뿌리째 뽑아버린 여성…中 ‘공분’
‘주몽’ 왕소문 연기했던 그 배우, 낙상사고에 시력까지 잃었다

‘주몽’ 왕소문 연기했던 그 배우, 낙상사고에 시력까지 잃었다
“아내가 공무원인데”…곽튜브 ‘2500만원 조리원 협찬’ 김영란법 적용될까

“아내가 공무원인데”…곽튜브 ‘2500만원 조리원 협찬’ 김영란법 적용될까
인기 클릭
Weekly Best

  1. 윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

    윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

  2. “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

    “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

  3. “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

    “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

  4. “불륜 중독된 아내, 모텔 운영하며 손님들과 성관계” 충격 사연

    “불륜 중독된 아내, 모텔 운영하며 손님들과 성관계” 충격 사연

  5. ‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다

    ‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 7일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 할리우드의 TCL 차이니즈 극장에서 열린 HBO ‘유포리아(Euphor
화려한 레드카펫 스타들

화려한 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 30일(현지시간) 미국 뉴욕에 위치한 더 뉴욕 히스토리컬에서 열린 Apple TV의 ‘프렌즈 ＆ 네이버스’(Your