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“모든 게 아내의 것”…고우림, ‘85억’ 김연아♥ 신혼집 언급

입력 :2026-04-10 11:08:23
수정 :2026-04-10 11:13:33
MBC ‘구해줘! 홈즈’
MBC ‘구해줘! 홈즈’


포레스텔라 고우림이 아내 김연아와 신혼집에 대해 언급했다.

지난 9일 방송된 MBC ‘구해줘! 홈즈’에는 포레스텔라 조민규, 고우림의 출연이 예고됐다.

영상 말미 예고편에서 포레스텔라 조민규와 고우림은 양세형과 함께 빌라 임장에 나섰다.

고우림은 자신의 이름을 부르자 계단에서 얼굴을 내미는 연기를 펼치며 장난기 넘치는 모습을 보였고, 노래 실력을 뽐내기도 했다.

양세형이 고우림에게 “집에서 개인의 공간이 있느냐”고 묻자 고우림은 “모두가 그분의 것이기 때문에”라고 답했다.

이후 고우림은 “오늘 말을 좀 실수한 것 같다”라고 후회했고, 양세형도 “실수를 많이 하시더라”고 말해 호기심을 자아냈다.

한편 전 피겨스케이팅 선수 김연아와 포레스텔라 고우림은 3년간의 열애 끝에 2022년 결혼했다. 서울 흑석동의 고급 빌라에서 신혼생활을 하는 것으로 알려진 바 있다. 김연아가 2011년 22억원에 매입한 집의 현재 시세는 약 85억원으로 전해져 화제를 모은 바 있다.

온라인뉴스부
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고우림이 집에서 개인 공간에 대해 한 말은?
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