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KCM, 15살 첫째 딸 최초 공개…“당장 배우 데뷔할 미모” 깜짝

입력 :2026-04-15 21:53:23
수정 :2026-04-15 21:58:32
가수 KCM의 첫째 딸 수연이 최초로 공개됐다. KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 캡처
가수 KCM의 첫째 딸 수연이 최초로 공개됐다. KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 캡처


가수 KCM의 첫째 딸 수연이 최초로 공개됐다.

15일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서는 KCM이 가족들과의 일상을 공개했다.

이날 KCM은 “셋째 하온이 50일을 맞아 첫 번째 가족사진을 찍는다”고 밝혔다.

이에 그동안 공개되지 않았던 첫째 딸 수연이의 모습이 궁금증을 자아냈다.

KCM은 절친한 가수 김태우에게 전화를 걸어 “수연이가 사춘기라서 고민”이라며 상담했다.

그는 “갑자기 거리가 생기는 게 너무 서운하더라. 확실히 사춘기라서 주변 신경을 많이 쓰고, 사람들이 자기한테 관심 갖는 게 싫다고 한다. 사진 찍는 것도 싫어하는데 겨우 설득했다”고 털어놨다.

이어 가족사진 촬영에 나선 KCM의 큰딸의 모습이 15년 만에 최초로 공개됐다.

가수 KCM의 첫째 딸 수연이 최초로 공개됐다. KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 캡처
가수 KCM의 첫째 딸 수연이 최초로 공개됐다. KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 캡처


큰딸 수연은 백옥 같은 피부와 오똑한 콧날 등을 자랑했다. 앞서 미모로 화제가 됐던 엄마 방예원씨 못지않은 남다른 비주얼로 놀라움을 안겼다.

영상을 지켜보던 MC 김종민, 랄랄은 “어머나! 수연이도 너무 예쁘다”라며 연신 감탄했다. 그러면서 “배우 해도 되겠다. 이 정도 미모면 지금 바로 데뷔해도 될 것”이라고 극찬했다.

수연은 모델 출신 엄마의 DNA를 물려받은 듯 카메라 앞에서 포즈를 척척 선보여 아빠 KCM을 흐뭇하게 했다.

온라인뉴스부
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