재혼 김구라, 6살 딸 수현 공개…귀여운 ‘공주님 옷’

신지, 결혼 한 달도 안 남았는데…안타까운 결정 내렸다

오는 5월 결혼식을 앞둔 신지와 문원이 중동전쟁으로 인해 신혼여행을 포기했다. 지난 15일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!’에는 ‘지금 가기 딱 좋은 한남동 데이트 코스 추천’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 신지는 결혼이 한 달 남은 시점에 신혼여행을 가지 않기로 결정했다고 밝혔다. 그는 “두바이가 경유지였는데 중동 사태가 길어지고 있다”며 “내가 처음에 계획했던 플랜이 다 망가지기도 하고, 상황이 좀 괜찮아졌을 때 원래 원하던 코스로 가는 게 어떨까 싶다”고 말했다. 이어 “고민을 한 달 정도 했다”고 덧붙였다. 문원은 “그…