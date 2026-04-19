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박명수 “전현무 내년 5월 결혼”…김숙 “축의금 200만원 할게”

입력 :2026-04-19 14:21:49
수정 :2026-04-19 14:21:49
KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 전현무, 박명수.
KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 전현무, 박명수.


방송인 전현무가 다시 한번 결혼 날짜를 ‘예고’했다.

19일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(사당귀)에서 MC 전현무 장가보내기 프로젝트가 가동된다.

후배 남현종의 결혼 소식에 부러움을 감추지 못하는 전현무에게 박명수는 “현무야, 미리 결혼 날짜를 잡아두자”라고 위로했다.

이에 전현무는 “내년 5월 셋째 주 금요일”이라고 직접 택일을 한다.

박명수는 재빠르게 “내년 셋째 주 금요일 전현무 결혼합니다”라며 결혼식 날짜를 못 박았다.

전현무는 “어떻게 하는 결혼인데, 남들 하는 건 다 할 거야!”라며 15년째 계획만 세우고 있는 야심 찬 프러포즈부터 결혼식까지 모든 시나리오를 공개한다.

그러면서 “박명수가 축가를 하고, 정호영 셰프가 아귀 해체 쇼, 정지선 셰프가 빠스 쇼를 진행하고, 하객은 1000명 정도 예상한다”라고 구체적인 규모까지 밝히며 초호화 결혼식을 예고한다.

박명수는 “친구 사진 촬영할 때 아이돌 팀, 가수 팀, 셰프 팀, 외국인 팀, 방송인 팀 등 그룹별로 5번 넘게 찍을 것 같다”라며 역대급 하객 군단을 예상했다.

김숙은 “나는 축의금 200만원 할게”라며 전현무 결혼식의 축의금을 예고한다.

신부만 있으면 모든 게 완벽한 ‘전현무 장가보내기 프로젝트’는 19일 오후 4시 40분 ‘사당귀’ 본방송에서 확인할 수 있다.

온라인뉴스부
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