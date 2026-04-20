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KBS-JTBC 월드컵 중계권 타결…KBS “시간 촉박하지만 현지 파견”

입력 :2026-04-20 18:57:14
수정 :2026-04-20 18:57:14
2026 FIFA 북중미 월드컵 공식 엠블럼. FIFA 제공
2026 FIFA 북중미 월드컵 공식 엠블럼. FIFA 제공


지상파 KBS와 종합편성채널 JTBC가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 중계권 협상을 20일 타결했다.

KBS 관계자는 이날 “상당한 적자가 예상되지만 공영방송의 책무를 다하기 위해 JTBC가 제안한 북중미 월드컵 최종 제안 금액을 수용했다”며 “수신료의 가치를 실현하기 위해 지속해서 최선의 노력을 다한 결과 극적인 합의를 끌어냈다”고 밝혔다.

JTBC도 자료를 내고 KBS와 합의한 사실을 전하면서 “다른 지상파 방송사들에도 KBS와 합의한 같은 조건으로 최종 제안을 했다”면서 “결과에 따라 월드컵 중계 채널은 더 늘어날 수 있다”고 부연했다. JTBC는 1억 2500만 달러(약 1861억원)에 중계권을 확보했고, 방송 3사에 제안한 중계 금액은 140억원으로 알려졌다.

KBS는 북중미월드컵 개막을 두 달여 남기고 JTBC와의 세부적인 기술 협상을 통해 현지에 중계진을 파견할 계획이다. 이영표 해설위원, 방송인 전현무 등이 합류할 예정이다.

송재혁 KBS 스포츠센터장은 “통상 월드컵 준비에 1년이 걸리는 점을 감안하면 지금 시간이 촉박하지만 KBS의 오랜 스포츠 중계 노하우를 살려 시청자 여러분께 고품질의 중계방송을 전달하겠다”고 말했다.

JTBC는 지난 2월 2026 밀라노 코르티나동계올림픽을 단독 중계했다. 동계올림픽 기간에 지상파만 보는 ‘직접 수신 가구’의 시청권도 보장해야 한다는 의견이 지속적으로 제기됐다. JTBC 측은 “공영방송인 KBS와의 협상이 성사되면서 국민의 시청권 침해 우려는 해소됐다”면서 “MBC, SBS와의 협상도 추가적으로 이어나가겠다”고 전했다.

최여경 선임기자
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