신동엽, 김원훈 결혼식 축의금 액수 1위…“거의 1억 정도”

“사주에 부인·자식 없고…” ‘이혼’ 안재현, 역술가 말에 눈물 쏟았다

배우 안재현이 자신이 사랑에 배고픈 사람이라는 사주풀이를 듣고 눈물을 흘렸다. 안재현은 지난 24일 방송한 tvN 예능 프로그램 ‘구기동 프렌즈’에서 사주를 보러 갔다. 안재현 사주를 들여다본 역술가는 “말씀드릴 게 많은 분이다. 사연도 사연이고, 사주에 우리 같은 무당 팔자, 무당 되라는 사주”라고 설명했다. 이어 “무당 되고 박수 되고 스님 되라는 사주라서 원래 본인은 사주에 부인도 없고 자식도 없다. 부모덕도 없고 형제 덕도 없다. 나 홀로 있어야 한다. 그만큼 나 홀로 일어서는 기운이, 중심이 강하다”고 말했다. 이어 “…