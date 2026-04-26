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신지랑 결혼 앞뒀는데…문원 “계단 청소 일 구했다” 고백

입력 :2026-04-26 08:10:50
수정 :2026-04-26 08:10:50
KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’
KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’


가수 문원이 예비신부인 그룹 ‘코요태’ 신지와의 결혼 발표 이후 겪은 고충을 털어놓았다.

지난 24일 방송된 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에는 오는 5월 2일 결혼을 앞둔 신지와 문원 예비부부가 출연했다.

이날 방송에서 신지는 지난해 불거진 문원의 사생활 논란을 언급하며 “나를 안 만났으면 그렇게까지 힘들지 않았을 것”이라며 미안함을 드러냈다. 당시 문원은 과거 이혼 이력과 자녀 존재가 알려지며 대중의 따가운 시선을 받은 바 있다.

논란의 여파는 생계로 이어졌다. 신지는 “공연과 축가 등 본업인 가수 일이 뚝 끊겼다”고 전했다. 이에 문원은 “가만히 손 놓고 쉴 수 없어 보탬이 되고자 물류센터 일과 계단 청소를 시작했다”고 고백해 모두를 놀라게 했다.

그는 “나를 향한 우려와 비판은 신지 씨를 사랑하는 팬들의 걱정이라 생각한다”며 “더 노력해서 보여드리는 것 외엔 답이 없다”는 말로 삶에 대한 책임감을 보였다.

이에 신지는 “남들에게 보여지는 게 전부가 아니다”라며 “묵묵히 버텨온 그가 존경스럽고 자랑스럽다”고 화답하며 굳건한 신뢰를 과시했다.

온라인뉴스부
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문원이 사생활 논란 이후 생계를 위해 한 일은?
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