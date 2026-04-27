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‘바타♥’ 지예은 “두 달 썸 끝에 연애, 애칭은…” 핑크빛 비하인드 공개

입력 :2026-04-27 17:06:02
수정 :2026-04-27 17:06:02
SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 방송화면
SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 방송화면


배우 지예은이 연인인 댄서 바타의 애칭을 공개했다.

지난 26일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서는 멤버들이 800회를 여수에서 기념하는 모습이 그려졌다.

이날 멤버들은 지예은과 바타의 공개 열애에 관심을 보였다.

양세찬이 “썸을 어느 정도 탔냐”고 묻자 지예은은 “저는 썸을 되게 길게 탔다. 한두 달 반은 탄 것 같다”고 밝혔다.

이에 양세찬은 “손잡은 것도 썸이라고 하지 않냐”고 물었다.

지예은은 “사귀고서도 3주 동안 손을 못 잡았다. 그 친구가 먼저 ‘손잡아도 돼?’라고 물어봤었다”고 전해 설렘을 자아냈다.

SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 방송화면
SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 방송화면


이날 방송 녹화일은 지예은의 열애설 기사가 나온 날이었다.

게임 중 지예은이 휴대전화를 보고 있자 유재석은 “예은이 지금 열애설 나간 이후로 계속 휴대전화만 봐”라며 놀렸다.

유재석과 양세찬이 “사랑한대?”라고 하자 지예은은 “사랑은 맨날 하는 거다”고 답했다.

이어 양세찬이 “애칭 같은 거 있느냐”고 궁금해하자 지예은은 “자기? 막 이래”라고 말해 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
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