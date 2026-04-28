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‘건강 이상설’ 86세 최불암, 수척해진 근황

입력 :2026-04-28 07:08:18
수정 :2026-04-28 07:08:18
MBC 시사교양 ‘파하 최불암입니다’ 티저. 유튜브 채널 ‘MBC PLAYGROUND’ 영상 캡처
MBC 시사교양 ‘파하 최불암입니다’ 티저. 유튜브 채널 ‘MBC PLAYGROUND’ 영상 캡처


배우 최불암의 근황이 공개됐다.

지난 27일 MBC는 유튜브 채널 ‘MBC PLAYGROUND’에서 시사교양 프로그램 ‘파하 최불암입니다’의 2차 티저를 공개했다.

공개된 영상에는 최불암이 후배 배우 채시라와 진솔한 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 채시라는 눈물을 보였고, 배우 정경호와 이계인도 영상에 모습을 비쳤다.

‘파하, 최불암입니다’는 배우 최불암의 삶과 연기 세계를 음악으로 되짚어보는 라디오 형식의 다큐멘터리다. 수십 년에 걸친 그의 연기사를 한 편의 플레이리스트로 구성해 DJ 진행과 함께 그의 작품과 인생을 돌아본다. 다음 달 5일과 12일 밤 9시에 방송된다.

한편 1940년생인 최불암은 최근 건강 이상설이 불거진 바 있다. 그는 지난해 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해지면서 14년간 진행해 온 KBS 1TV 시사교양 프로그램 ‘한국인의 밥상’에서 하차했다.

온라인뉴스부
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