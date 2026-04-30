이장우, 결혼하더니…몸무게 103㎏ 근황

MBC ‘시골마을 이장우3’

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 이장우가 결혼 후 현재 몸무게는? 103㎏ 108㎏

배우 이장우가 조혜원과 결혼 후 103㎏로 몸무게가 늘어난 근황을 공개했다.지난 29일 첫 방송된 MBC ‘시골마을 이장우3’에서는 전북 부안을 찾은 이장우의 모습이 그려졌다.이날 이장우는 부안의 유명 빵집을 방문했다. 직원은 이장우를 보더니 “인연이 있는 것 같다. 남동생과 굉장히 닮았다”고 말했다.이에 이장우는 “나랑 닮았다는 사람들이 거의 100㎏이 넘어가더라”며 너스레를 떨었다.이후 닮은꼴 빵집 대표가 나타났다. 빵집 대표가 “108㎏”라고 하자 이장우는 “나는 103㎏이다. 형제 같지 뭐”라고 답해 웃음을 자아냈다.한편 이장우는 지난해 11월 23일 배우 조혜원과 오랜 연애 끝에 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺었다.온라인뉴스부