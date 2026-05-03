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야인시대 ‘그 배우’, 10년째 일용직 근로자로 일하는 근황

입력 :2026-05-03 09:36:06
수정 :2026-05-03 09:36:06
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 배우 조상기.
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 배우 조상기.


SBS 드라마 ‘야인시대’의 ‘상하이 조’로 유명한 배우 조상기가 배우와 일용직 근로자를 겸하고 있다고 밝혔다.

2일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’는 ‘돈벌이의 끝은 어디인가’라는 주제로 ‘속풀이’가 펼쳐졌다.

배우 김정태는 젊어 보이는 외모와 스타일링으로 감탄을 자아냈다.

코미디언 심진화는 “너무 잘생겼다. 오랜만에 보고 깜짝 놀랐다”고 했고, 조상기도 “오랜만에 정태 형을 만났는데 동생인 줄 알았다. 돈에 대한 어려움이 안 느껴진다”고 칭찬했다.

조상기는 ‘동치미’에 6년 만에 다시 출연했다면서 당시 상황을 떠올렸다. 그는 6년 전 배우 일이 안 들어오고 경제적 위기에 봉착했다면서 가정을 지키기 위해 놀이시설 제작 공장 일을 하고 있다고 고백한 바 있다. 미대 출신인 그는 당시 자신의 재능을 살려 목재 놀이시설을 만드는 공장에서 일하는 근황을 전했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 배우 조상기.
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 배우 조상기.


조상기는 이날 방송에서 근황을 전하며 “당시 4년 차 일용직 근로자로 출연했었다. 6년이 지난 지금도 10년 차로 겸업하고 있다”고 밝혔다.

1996년 영화 ‘미지왕’의 주연으로 데뷔한 조상기는 드라마 ‘야인시대’에서 상하이 조로 출연해 존재감을 알렸다. 이어 드라마 ‘파스타’, ‘골든타임’ 등에서도 비중 있는 조연으로 출연했다.

그는 2015년 14세 연하 아내와 결혼해 슬하에 아들 둘을 두고 있다.

온라인뉴스부
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