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한윤서, 결혼 앞두고 안타까운 소식…“예비 시모가 상견례 취소 통보”

입력 :2026-05-04 06:40:05
수정 :2026-05-04 06:40:05
한윤서. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’
한윤서. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’


‘예비 신부’ 개그우먼 한윤서의 험난한 결혼 준비 과정이 공개된다.

4일 방송되는 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 선공개 영상에서는 예비 시댁과의 만남을 앞둔 한윤서가 오전부터 맥주 쇼핑을 즐기는 모습이 포착된다.

한윤서는 “제가 다이어트를 늘 하고 있다”면서도 맥주 4팩을 거침없이 구매하는 반전 행보로 놀라움을 자아냈다. 이어 “기분 너무 좋다. 참하게 마트에서 장 보고 온 느낌 나지 않느냐”면서 맥주 한 캔을 시원하게 들이켜기 시작했다.

그러나 즐거운 시간을 보내는 한윤서와 달리, 예비 신랑은 충격적인 비보를 전하며 긴장감을 고조시켰다. 그는 “어머니가 다음 주 일정을 취소해달라고 하셨다. 이유는 모르겠다”며 어두운 표정으로 ‘상견례 현장 녹화 취소’라는 소식을 전했다.

갑작스러운 취소 통보에 사랑꾼 MC들은 당혹감을 감추지 못했다. 특히 김국진은 “취소라는 이야기는 안 만나겠다는 뜻이지 않느냐”며 눈을 휘둥그레 떴다. 황보라도 “표정이 좀 안 좋다”며 우려의 시선을 보냈다.

과연 갑작스러운 만남 취소의 이유는 무엇일지, 한윤서와 예비 시댁의 상견례가 무사히 성사될 수 있을지는 4일 오후 10시 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서 확인할 수 있다.

온라인뉴스부
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