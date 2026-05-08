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이경규, 딸 이예림 결혼 묻자 “마음 아파 무슨 말을 못하겠다” 무슨 일?

입력 :2026-05-08 08:22:59
수정 :2026-05-08 08:22:59
tvN STORY ‘육아인턴’ 방송 캡처
tvN STORY ‘육아인턴’ 방송 캡처


방송인 이경규가 딸의 결혼생활에 대해 언급해 웃음을 자아냈다.

지난 7일 방송된 tvN STORY ‘육아인턴’에는 이경규가 낚시를 좋아하는 자매를 맡아 고난도 육아에 도전하는 모습이 그려졌다.

이날 이경규는 낚시를 좋아하는 자매와 함께 낚시터를 찾았다. 자매 중 첫째는 생후 21개월부터 낚시를 시작한 ‘낚시 신동’으로, 능숙하게 낚싯대를 다뤄 놀라움을 자아냈다.

김태원은 이경규의 육아 지원군으로 등장해 자매에게 낚싯대 다루는 법을 배우는 등의 모습으로 훈훈함을 자아냈다.

이경규와 김태원은 육아 도중 딸을 둔 아버지로서의 진솔한 대화도 나눴다. 그러던 중 김태원은 이경규에게 “예림이는 잘 살아요?”라고 물었다.

이에 이경규는 “사위가 고생하는 것 같다. 마음이 아프다. 무슨 말을 못 하겠다”고 대답했다. 김태원은 “이상하게 나도 그렇다”고 공감해 웃음을 안겼다.

한편 이예림은 축구선수 김영찬과 2021년 결혼했다.

온라인뉴스부
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