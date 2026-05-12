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[포토] 박은빈, ‘초능력자로 변신’

입력 :2026-05-12 14:21:23
수정 :2026-05-12 14:21:23
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배우 박은빈이 12일 서울 종로구 JW 메리어트동대문스퀘어서울에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’ 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.12 <br>연합뉴스
배우 박은빈이 12일 서울 종로구 JW 메리어트동대문스퀘어서울에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’ 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.12
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배우 박은빈이 12일 오후 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 ‘원더풀스’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.05.12.<br>뉴시스
배우 박은빈이 12일 오후 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 ‘원더풀스’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.05.12.
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배우 박은빈이 12일 오후 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 ‘원더풀스’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.05.12.<br>뉴시스
배우 박은빈이 12일 오후 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 ‘원더풀스’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.05.12.
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배우 박은빈이 12일 오후 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 ‘원더풀스’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.05.12.<br>뉴시스
배우 박은빈이 12일 오후 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 ‘원더풀스’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.05.12.
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배우 최대훈(오른쪽부터), 박은빈, 임성재가 12일 서울 종로구 JW 메리어트동대문스퀘어서울에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’ 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.12 <br>연합뉴스
배우 최대훈(오른쪽부터), 박은빈, 임성재가 12일 서울 종로구 JW 메리어트동대문스퀘어서울에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’ 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.12
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배우 박은빈이 기발한 대본을 보고 ‘원더풀스’를 선택했다고 밝혔다.

12일 오전 서울 종로구 청계천로 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 진행된 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘원더풀스’(극본 허다중/연출 유인식) 제작발표회에서 박은빈은 작품 선택 이유를 전했다.

그는 “유인식 감독님과 두 번째 작품이기도 하고 즐거워지고 싶어서 시작한 프로젝트”라며 “대본을 처음 봤을 때 기발하다고 생각했다. 이걸 구현하면 스스로 굉장히 재밌을 수 있겠다 싶어서 선택한 작품”이라고 설명했다.

이어 “채니는 내가 표현했던 그 어느 캐릭터보다 사고방식이 단순한 편이다. 이 친구가 세상을 알아가면서 즐거운 경험을 많이 하는데, 그런 채니를 따라와 주면 시청자들도 즐거운 경험을 하지 않을까 한다”라고 덧붙였다.

한편 ‘원더풀스’는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처다. 오는 15일 오후 5시 처음 공개된다.

온라인뉴스부
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