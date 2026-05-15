결혼 9개월 만에 ‘경사’…‘새신랑♥’ 김종국, 기쁜 소식 전해졌다

KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면

KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면

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가수 김종국이 전 국민 AI 경진대회 홍보대사가 됐다고 밝혔다.지난 14일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에는 뇌과학자로 알려진 김대식 카이스트 교수가 게스트로 출연했다.이날 방송인 송은이는 “종국이 얼굴에 AI, 디지털이 없는데 전 국민 AI 경진대회 홍보대사가 됐다”고 말해 눈길을 끌었다.평소 인터넷 뱅킹도 이용하지 않는 김종국의 AI 홍보대사 소식에 출연진은 웃음을 터뜨렸다.방송인 홍진경은 “은행 가서 입출금하는 사람 아니냐”고 놀렸고, 방송인 주우재도 “집에서 한참을 웃었다”고 했다.김종국 역시 섭외를 받고 당황해 매니저에게 확인했다고 한다.그는 “연락이 오길래 매니저 동생한테 ‘확인해 봐라’ 했는데 맞는다더라. ‘김종국이 쓰면 전 국민이 쓰는 거다’라는 생각으로 저를 섭외한 것 같다”고 설명했다.이에 홍진경은 “홍보대사인데 AI 약자는 당연히 아실 것 같다”고 물었고, 김종국은 “당연히 아는데 세찬이는 모를 거다”고 답했다.개그맨 양세찬은 잠시 머뭇거리다 “뒤에는 인터넷(Internet) 아니냐. A는 어나더(Another) 같다”고 엉뚱한 답변을 내놔 웃음을 자아냈다.김종국은 지난해 9월 양가 가족, 친척, 가까운 지인 등 하객 100여명만 초대해 비공개 결혼식을 올렸다.온라인뉴스부