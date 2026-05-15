기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

결혼 9개월 만에 ‘경사’…‘새신랑♥’ 김종국, 기쁜 소식 전해졌다

입력 :2026-05-15 08:30:09
수정 :2026-05-15 08:30:09
KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면
KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면


가수 김종국이 전 국민 AI 경진대회 홍보대사가 됐다고 밝혔다.

지난 14일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에는 뇌과학자로 알려진 김대식 카이스트 교수가 게스트로 출연했다.

이날 방송인 송은이는 “종국이 얼굴에 AI, 디지털이 없는데 전 국민 AI 경진대회 홍보대사가 됐다”고 말해 눈길을 끌었다.

평소 인터넷 뱅킹도 이용하지 않는 김종국의 AI 홍보대사 소식에 출연진은 웃음을 터뜨렸다.

방송인 홍진경은 “은행 가서 입출금하는 사람 아니냐”고 놀렸고, 방송인 주우재도 “집에서 한참을 웃었다”고 했다.

김종국 역시 섭외를 받고 당황해 매니저에게 확인했다고 한다.

그는 “연락이 오길래 매니저 동생한테 ‘확인해 봐라’ 했는데 맞는다더라. ‘김종국이 쓰면 전 국민이 쓰는 거다’라는 생각으로 저를 섭외한 것 같다”고 설명했다.

KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면
KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면


이에 홍진경은 “홍보대사인데 AI 약자는 당연히 아실 것 같다”고 물었고, 김종국은 “당연히 아는데 세찬이는 모를 거다”고 답했다.

개그맨 양세찬은 잠시 머뭇거리다 “뒤에는 인터넷(Internet) 아니냐. A는 어나더(Another) 같다”고 엉뚱한 답변을 내놔 웃음을 자아냈다.

김종국은 지난해 9월 양가 가족, 친척, 가까운 지인 등 하객 100여명만 초대해 비공개 결혼식을 올렸다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김종국이 맡게 된 홍보대사는 무엇인가?
인기기사
효린, 밀착 드레스로 드러낸 ‘탄탄 보디라인’
‘칸영화제’ 레드카펫 수놓은 스타들
뉴욕 홀린 스타들의 레드카펫 비주얼
가정 버린 父 “모든 재산 애인에게”… 유언 공개에 자녀 ‘충격’

가정 버린 父 “모든 재산 애인에게”… 유언 공개에 자녀 ‘충격’
배우 김환희♥최민우, ‘18일 결혼’ 깜짝 발표 “작품서 만나”

배우 김환희♥최민우, ‘18일 결혼’ 깜짝 발표 “작품서 만나”
고개 당당하게 들고 카메라 빤히…‘여고생 살해’ 장윤기 “죄송합니다”

고개 당당하게 들고 카메라 빤히…‘여고생 살해’ 장윤기 “죄송합니다”
‘25세 연상’ 선생님과 결혼한 마크롱…‘여배우와 문자’ 걸려 뺨 맞았다?

‘25세 연상’ 선생님과 결혼한 마크롱…‘여배우와 문자’ 걸려 뺨 맞았다?
“잘생겼는데 왜”…여고생 살인범 장윤기 ‘얼평’에 “예비 피해자 줄 섰다” 분노한 변호사

“잘생겼는데 왜”…여고생 살인범 장윤기 ‘얼평’에 “예비 피해자 줄 섰다” 분노한 변호사
적나라한 신체 촬영에…“우리 몸으로 돈 벌 생각 말길” 치어리더 고충 토로

적나라한 신체 촬영에…“우리 몸으로 돈 벌 생각 말길” 치어리더 고충 토로
男女 상관없이 우르르 상의 벗어던진 소방관들…이유 있었다

男女 상관없이 우르르 상의 벗어던진 소방관들…이유 있었다
여성혐오 ‘분풀이’ 범죄였다…광주 여고생 살해범, 고개 빳빳이 들고 카메라 응시

여성혐오 ‘분풀이’ 범죄였다…광주 여고생 살해범, 고개 빳빳이 들고 카메라 응시
가발 쓰고 촬영하며 암 극복했는데…“세 번째 암 재발” 알린 배우

가발 쓰고 촬영하며 암 극복했는데…“세 번째 암 재발” 알린 배우
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘원빈♥’ 이나영은 살 안 찔 줄… 충격 근황 “맨날 혼나서 살빼기도”

    ‘원빈♥’ 이나영은 살 안 찔 줄… 충격 근황 “맨날 혼나서 살빼기도”

  2. “결혼한 前 애인 이혼 기다렸다”…‘64세’ 김장훈의 고백

    “결혼한 前 애인 이혼 기다렸다”…‘64세’ 김장훈의 고백

  3. 서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

    서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

  4. 조영남, 또 ‘전처’ 윤여정 언급…“그 여자, 이혼해서 잘된 것”

    조영남, 또 ‘전처’ 윤여정 언급…“그 여자, 이혼해서 잘된 것”

  5. ‘7살 연하♥’신지, 결혼 후 몰라보게 바뀐 외모 “○○병 치료했다”

    ‘7살 연하♥’신지, 결혼 후 몰라보게 바뀐 외모 “○○병 치료했다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘칸영화제’ 레드카펫 수놓은 스타들

‘칸영화제’ 레드카펫 수놓은 스타들

영화배우, 모델 등 스타들이 13일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문 영화 ‘여인의 삶’ 시사회 레드카펫에
뉴욕 홀린 스타들의 레드카펫 비주얼

뉴욕 홀린 스타들의 레드카펫 비주얼

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 뉴욕의 뉴욕 시티 센터에서 열린 ‘2026 폭스 업프론트’ 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.