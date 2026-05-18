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김준호 “주식에 1억 넣었다 11억 대박” 현재 수익률은? ‘경악’

입력 :2026-05-18 19:32:04
수정 :2026-05-18 19:32:04

“돈 더 넣었다가 한달 만에 싹 사라져”

개그맨 김준호. SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처
개그맨 김준호. SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처


코미디언 김준호가 과거 주식 투자로 10배 넘는 대박을 터뜨릴 뻔한 사연을 공개했다.

17일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 토니안의 집에 김보성, 김준호가 방문하는 모습이 그려졌다.

이날 토니안은 최근 주식을 하고 있다며 “예전에는 지인 이야기를 듣고 샀다. 그때는 손해를 많이 봤다. 이번에는 공부를 하루에 5~6시간씩 했다”고 말했다. 이어 “월 8000만원 정도 벌고 있다”며 주식 계좌를 공개했다.

그룹 H.O.T. 출신 가수 겸 사업가 토니안이 과거의 투자 실패를 딛고 주식 투자로 매달 수천만원대 수익을 올리고 있다고 밝혔다. 17일 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 따르면 토니안은 주식시장에 다시 뛰어든 지 4~5개월 만에 거액의 수익을 기록 중이다. 2026.5.17 SBS 방송 화면
그룹 H.O.T. 출신 가수 겸 사업가 토니안이 과거의 투자 실패를 딛고 주식 투자로 매달 수천만원대 수익을 올리고 있다고 밝혔다. 17일 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 따르면 토니안은 주식시장에 다시 뛰어든 지 4~5개월 만에 거액의 수익을 기록 중이다. 2026.5.17 SBS 방송 화면


김준호도 자신의 경험을 공개했다. 그는 “예전에 누가 제약회사를 권했다. 코로나가 터지니 잘 될 것 아니냐. 그때 산 게 초대박이 났다. 1억을 투자해서 정확하게 11억 3000만원이 됐다”고 밝혔다.

이어 “그래서 거기에 더 넣었는데 한 달 만에 싹 사라지더라”며 “내 돈도 잃었다”고 털어놨다.

해당 회사의 주가는 한때 20만원까지 갔으나 지금은 1만원이라고 했다.

김준호는 “2019년에 넣어서 7년 동안 들고 있다. 지금 60~70% 마이너스다. 어떻게 빼느냐”고 덧붙였다.

이날 김보성은 “의리로 투자했다가 슈퍼카 8대 분량을 잃었다”고 고백해 안타까움을 자아냈다.

이들을 구출하기 위해 함께 출연한 주식 전문가 염승환은 “실패한 투자는 깔끔히 정리하라”고 조언하며 “시가총액과 재무제표 속 매출액이 매년 오르는지를 확인하는 것이 기본”이라고 강조했다.

온라인뉴스부
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