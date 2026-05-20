“이제 할 만큼 했다고 생각” 충격…한영, ♥박군과 이혼설에 입 열었다

“구글 해킹당해…지인들 2차 피해 걱정” 정주리 충격 근황

코미디언 정주리가 해킹 피해를 호소했다. 19일 정주리는 소셜미디어(SNS)를 통해 “구글 해킹을 당해 구글 계정 접속이 안 됩니다”라고 말했다. 그는 “유튜브 음원 저작권 관련 메일을 받아 처리하는 과정에서 이런 일이 생겼어요. 저와 같은 일을 겪으신 분이 계실까요?”라고 물었다. 그러면서 “휴대전화 초기화까지 당했어요. 저뿐만이 아니라 2차 피해까지 지인들에게 생길까 봐 걱정이 됩니다”라고 했다. 또한 “저는 집에서 그냥 애만 봅니다. 혹시나 돈을 요구하거나 이상한 게시물이 올라온다 해도 무시하셔요”라고 당부했다. 이어 “원래…