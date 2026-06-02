“사람 잘못 뽑으면 작살” 박명수, ‘정치색 논란’에 입장 밝혔다

방송인 박명수. 연합뉴스

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방송인 박명수가 6·3 지방선거 투표를 독려하면서 언급한 발언에 대해 정치적 해석이 나오자 해명에 나섰다.박명수는 지방선거를 하루 앞둔 2일 KBS 라디오 ‘박명수의 라디오쇼’에서 “내일 지방선거 투표하셔야 한다”며 “소중한 한 표 잊지 마시고 투표하시길 바란다”고 밝혔다.그는 이후 한 청취자가 ‘정치적인 발언은 자제해 달라’는 취지의 의견을 전하자 “투표를 부탁드린다고 말씀드렸는데 오해하시는 분들이 있는 것 같다”며 “그런 의미는 전혀 아니다”라고 설명했다.그러면서 “국민으로서 내 지역과 나를 위해 일할 사람을 뽑자는 의미였다”며 “정치적 의도는 전혀 없다”고 덧붙였다.박명수는 “그것(투표 독려) 외에는 전혀 관련된 게 없고 앞으로도 하고 싶은 얘기는 꼭 할 것”이라고도 했다.앞서 박명수는 지방선거 사전투표 첫날인 지난달 29일 “사람 하나 잘못 뽑으면 어떤 꼴 나는지 알지 않느냐. 작살난다. 우리나라가 더 잘 살 수 있도록 정말 똑 부러진 분을 뽑아 주시기 바란다”며 투표를 독려한 바 있다.이 같은 박명수의 발언을 두고 온라인상에서는 윤석열 전 대통령과 12·3 비상계엄 사태를 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나왔다.박명수는 평소 정치색을 잘 드러내지 않는 편이지만, 윤 전 대통령의 불법 계엄에는 비판적 태도를 숨기지 않았다.그는 계엄 선포 이튿날 방송에서 “안 그래도 살기 팍팍한데 무슨 일이냐”, “너무 어이없는 일이 생겨서 많은 분이 밤을 새웠을 거다. 국운이 걸려 있는 문제인데 누가 잠을 잘 수 있겠나”라며 심경을 털어놓는가 하면, 윤 전 대통령 1차 탄핵소추안이 국회에서 ‘투표 불성립’으로 무산됐을 땐 “주말 내내 뉴스만 보느라 힘들지 않았나. 저도 우울해지더라”라고 말했다.한편 제9회 전국동시지방선거 본투표는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 투표소 1만 4288곳에서 치러진다. 사전투표와 달리 지정된 투표소에서 참여해야 한다.위치는 각 가정으로 발송된 투표안내문이나 중앙선관위 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.온라인뉴스부