“첫 키스신 상대 하지원 좋아해 실제로 고백했다”…男배우 ‘깜짝 고백’

유병재, 수술 후 50㎏대 됐다… 몰라보게 수척해진 안타까운 근황

방송인 유병재(38)가 담낭절제술 이후 50㎏대까지 빠진 체중을 공개해 팬들의 걱정을 사고 있다. 유병재는 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 디지털 체중계 화면이 담겨 있었는데, 체중계 숫자가 59.9㎏를 가리키고 있어 눈길을 끌었다. 최근 유병재는 담낭절제술을 받은 근황을 전한 바 있다. 담낭절제술은 담낭에 생긴 염증이나 담석 등의 문제로 시행되는 수술로 알려져 있다. 그는 지난달 27일 게시물을 통해 “담낭절제술을 무사히 마쳤다”며 환자복을 입고 병원 침대에 누워…