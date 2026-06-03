기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“첫 키스신 상대 하지원 좋아해 실제로 고백했다”…男배우 ‘깜짝 고백’

입력 :2026-06-03 15:00:16
수정 :2026-06-03 15:00:16
KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면
KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면


배우 장근석이 생애 첫 키스신 상대였던 하지원을 향한 마음을 고백했다.

오는 5일 방송되는 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에는 ‘아시아 프린스’ 장근석이 출연한다.

이날 방송에서 장근석은 하지원을 향한 마음을 전한다.

KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면
KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면


드라마 ‘황진이’에서 배우 하지원과 호흡을 맞췄던 장근석은 “작품 속 첫 키스 상대가 하지원이었다”고 밝혀 옥탑방을 들썩이게 했다.

이어 그는 드라마를 찍을 당시 “하지원 누나를 좋아했다”며 “작품을 찍은 후 10여년 뒤에 누나한테 좋아했던 마음을 고백한 적 있다”고 전했다.

KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면
KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면


장근석의 하지원을 향한 짝사랑 비하인드는 ‘옥탑방의 문제아들’에서 확인할 수 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
장근석이 생애 첫 키스신을 연기한 드라마는?
인기기사
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들
‘박성광♥’ 이솔이, ‘군살 제로’ 비키니 자태
뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’
‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로
“사람 잘못 뽑으면 작살” 박명수, ‘정치색 논란’에 입장 밝혔다

“사람 잘못 뽑으면 작살” 박명수, ‘정치색 논란’에 입장 밝혔다
“이게 23만원?”…‘고가 논란’ 구혜선, 이번엔 1만원대 파우치 출시

“이게 23만원?”…‘고가 논란’ 구혜선, 이번엔 1만원대 파우치 출시
女화장실에 가발 쓰고 가슴 보형물 한 ‘여장남자’… 도촬하려 6시간 들락날락

女화장실에 가발 쓰고 가슴 보형물 한 ‘여장남자’… 도촬하려 6시간 들락날락
‘연봉 4억 대신 월 300만원’ 시골보건소 간 병원장…옥탑방 사는 근황

‘연봉 4억 대신 월 300만원’ 시골보건소 간 병원장…옥탑방 사는 근황
‘구더기 속 아내 방치’ 징역 30년…남편 ‘무표정’ 태도에 유족 달려들기도

‘구더기 속 아내 방치’ 징역 30년…남편 ‘무표정’ 태도에 유족 달려들기도
“눈 위에 똥·오줌 그대로” 산악인의 꿈인데…쓰레기장 된 ‘에베레스트’

“눈 위에 똥·오줌 그대로” 산악인의 꿈인데…쓰레기장 된 ‘에베레스트’
‘수익금 미션 수행’…국토 종주하던 BJ 생방송 중 화물차가 덮쳤다

‘수익금 미션 수행’…국토 종주하던 BJ 생방송 중 화물차가 덮쳤다
더러우니까 흉몽? 반전…“‘이 꿈’ 꾸고 복권 1등 당첨됐습니다”

더러우니까 흉몽? 반전…“‘이 꿈’ 꾸고 복권 1등 당첨됐습니다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 30년 전 길거리 인터뷰한 여고생…알고 보니 ‘이효리’였다

    30년 전 길거리 인터뷰한 여고생…알고 보니 ‘이효리’였다

  2. ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

    ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

  3. “안정환, 녹화 중 출연자에 욕설” 유명 가수 폭로 나왔다

    “안정환, 녹화 중 출연자에 욕설” 유명 가수 폭로 나왔다

  4. 모델 정소미, 지병으로 별세… “패션계 ‘철의 여인’” 추모 잇따라

    모델 정소미, 지병으로 별세… “패션계 ‘철의 여인’” 추모 잇따라

  5. 유병재, 수술 후 50㎏대 됐다… 몰라보게 수척해진 안타까운 근황

    유병재, 수술 후 50㎏대 됐다… 몰라보게 수척해진 안타까운 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

20세기 대중문화의 가장 위대한 아이콘, 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 축하하기 위해 할리우드의 별들이 한자리에 모였다.1일(현지시간
뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

1일(현지시간) 미국 뉴욕의 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에는 글로벌 콘텐츠 시장을 이끄는 영화배우,