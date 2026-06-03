기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

진태현♥박시은, 둘째 딸 공개…‘닮은꼴 미모’ 깜짝

입력 :2026-06-03 23:11:06
수정 :2026-06-03 23:11:06
사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처
사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처


배우 진태현, 박시은 부부가 가족으로 함께하고 있는 마라토너 한지혜를 공개했다.

2일 방송된 SBS ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’에는 배우 진태현, 박시은 부부가 출연했다.

이날 방송에서 진태현, 박시은 부부는 2년 전부터 가족으로 함께한 마라토너 딸 한지혜를 만났다.

진태현은 딸이 메이저 대회에서 연속 3등을 했다며 “20대 여자 선수 중 가장 빠르다. 꿈은 국가대표”라며 애정을 드러냈다.

박시은 또한 한지혜 선수에 대한 깊은 애정을 보였다.

사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처
사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처


박시은은 “고군분투하는 참 외로운 아이였다”며 “지혜는 친부모님은 계시지만 왕래는 안 하는 상황이다. 그래서 우리가 또 다른 집이 되어주면 좋겠다고 생각했다”고 말했다.

이어 “법적으로는 입양이 불가능하다. 그냥 엄마, 아빠, 딸이라고 부르는 가족이 됐다. 이 친구가 꿈을 이루기까지 함께 가주기로 했다”고 전했다.

지난 2015년 결혼한 진태현 박시은은 일반적인 영유아 입양 대신 사회적 관심의 사각지대에 놓인 성인 및 청소년 자녀들을 가족으로 맞이해 함께하고 있다.

배우 진태현 박시은 부부와 큰딸. 진태현 인스타그램 캡처
배우 진태현 박시은 부부와 큰딸. 진태현 인스타그램 캡처


두 사람은 결혼 4년 만에 보육원에서 인연을 맺은 대학생 첫째 딸 입양 소식을 전해 화제가 됐다.

지난해에는 “멋진 양딸들이 생겼다”며 “한 명은 경기도청 소속 엘리트 마라톤 선수, 또 다른 한 명은 제주에서 간호사를 준비 중인 예비 간호사”라고 밝힌 바 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
진태현·박시은 부부가 마라토너 한지혜와 맺은 관계는?
인기기사
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들
‘박성광♥’ 이솔이, ‘군살 제로’ 비키니 자태
뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’
‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로
“첫 키스신 상대 하지원 좋아해 실제로 고백했다”…男배우 ‘깜짝 고백’

“첫 키스신 상대 하지원 좋아해 실제로 고백했다”…男배우 ‘깜짝 고백’
10㎏ 빠졌는데…“가슴이 껍질만 남아” 충격 부작용 토로

10㎏ 빠졌는데…“가슴이 껍질만 남아” 충격 부작용 토로
女화장실에 가발 쓰고 가슴 보형물 한 ‘여장남자’… 도촬하려 6시간 들락날락

女화장실에 가발 쓰고 가슴 보형물 한 ‘여장남자’… 도촬하려 6시간 들락날락
‘연봉 4억 대신 월 300만원’ 시골보건소 간 병원장…옥탑방 사는 근황

‘연봉 4억 대신 월 300만원’ 시골보건소 간 병원장…옥탑방 사는 근황
선거 전날인데…시청 전광판에 “시장님 당선 축하드립니다” 논란

선거 전날인데…시청 전광판에 “시장님 당선 축하드립니다” 논란
‘구더기 속 아내 방치’ 징역 30년…남편 ‘무표정’ 태도에 유족 달려들기도

‘구더기 속 아내 방치’ 징역 30년…남편 ‘무표정’ 태도에 유족 달려들기도
‘전한길 지원’ 김현태…투표소 가도 ‘김현태’ 못 찍는다

‘전한길 지원’ 김현태…투표소 가도 ‘김현태’ 못 찍는다
‘수익금 미션 수행’…국토 종주하던 BJ 생방송 중 화물차가 덮쳤다

‘수익금 미션 수행’…국토 종주하던 BJ 생방송 중 화물차가 덮쳤다
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

    ‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

  2. 30년 전 길거리 인터뷰한 여고생…알고 보니 ‘이효리’였다

    30년 전 길거리 인터뷰한 여고생…알고 보니 ‘이효리’였다

  3. ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

    ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

  4. 유병재, 수술 후 50㎏대 됐다… 몰라보게 수척해진 안타까운 근황

    유병재, 수술 후 50㎏대 됐다… 몰라보게 수척해진 안타까운 근황

  5. “안정환, 녹화 중 출연자에 욕설” 유명 가수 폭로 나왔다

    “안정환, 녹화 중 출연자에 욕설” 유명 가수 폭로 나왔다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

20세기 대중문화의 가장 위대한 아이콘, 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 축하하기 위해 할리우드의 별들이 한자리에 모였다.1일(현지시간
뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

1일(현지시간) 미국 뉴욕의 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에는 글로벌 콘텐츠 시장을 이끄는 영화배우,