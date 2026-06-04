기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“3년 만에 건강검진, 결과는…” 김대호, 충격 근황 전해졌다

입력 :2026-06-04 10:43:30
수정 :2026-06-04 10:43:30
MBC 예능 ‘나 혼자 산다’ 방송화면
MBC 예능 ‘나 혼자 산다’ 방송화면


방송인 김대호가 건강을 위해 운동에 나선다.

5일 오후 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 ‘인왕산 날다람쥐’가 된 김대호가 등산하는 모습이 담겼다.

이날 김대호는 “최근 3년 정도 건강검진을 놓쳤다가 얼마 전에 건강검진을 했다”라며 결과가 충격적이었다고 밝힌다.

이어 건강을 찾기 위해 운동을 열심히 하는 중이라고 전한다.

이후 김대호는 동네 시장을 찾아 신선한 해산물부터 각종 채소, 과일까지 제철 식재료를 산다.

이에 어떤 음식으로 건강을 챙길지 궁금증을 더한다.

또한 김대호는 철물점에 들러 600개의 대형 못과 경첩을 구매해 그 이유를 궁금하게 한다.

‘나 혼자 산다’는 독신 남녀와 1인 가정이 늘어나는 세태를 반영해 혼자 사는 유명인들의 일상을 관찰 카메라 형태로 담은 다큐멘터리 형식의 예능 프로그램이다.

김대호는 지난 2011년 MBC에 아나운서로 입사한 뒤 지난해부터 프리랜서 방송인으로 활동 중이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김대호가 운동을 시작한 이유는?
인기기사
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들
‘박성광♥’ 이솔이, ‘군살 제로’ 비키니 자태
뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’
“첫 키스신 상대 하지원 좋아해 실제로 고백했다”…男배우 ‘깜짝 고백’

“첫 키스신 상대 하지원 좋아해 실제로 고백했다”…男배우 ‘깜짝 고백’
10㎏ 빠졌는데…“가슴이 껍질만 남아” 충격 부작용 토로

10㎏ 빠졌는데…“가슴이 껍질만 남아” 충격 부작용 토로
한다감, ‘47세 임신’ 비법 공개…“남편과 ‘이것’ 즐겨”

한다감, ‘47세 임신’ 비법 공개…“남편과 ‘이것’ 즐겨”
女화장실에 가발 쓰고 가슴 보형물 한 ‘여장남자’… 도촬하려 6시간 들락날락

女화장실에 가발 쓰고 가슴 보형물 한 ‘여장남자’… 도촬하려 6시간 들락날락
“이제 곧 셋째 맘 된다니”…성유리 글에 팬들 깜짝

“이제 곧 셋째 맘 된다니”…성유리 글에 팬들 깜짝
진태현♥박시은, 둘째 딸 공개…‘닮은꼴 미모’ 깜짝

진태현♥박시은, 둘째 딸 공개…‘닮은꼴 미모’ 깜짝
선거 전날인데…시청 전광판에 “시장님 당선 축하드립니다” 논란

선거 전날인데…시청 전광판에 “시장님 당선 축하드립니다” 논란
‘전한길 지원’ 김현태…투표소 가도 ‘김현태’ 못 찍는다

‘전한길 지원’ 김현태…투표소 가도 ‘김현태’ 못 찍는다
성남 개표소서 안산 투표지 1장 발견…선관위 “기권 처리”

성남 개표소서 안산 투표지 1장 발견…선관위 “기권 처리”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 홍현희, 처음 본 시민에 70만원 헤드폰·순금까지 선물…이유 있었다

    홍현희, 처음 본 시민에 70만원 헤드폰·순금까지 선물…이유 있었다

  2. ‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

    ‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

  3. ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

    ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

  4. 30년 전 길거리 인터뷰한 여고생…알고 보니 ‘이효리’였다

    30년 전 길거리 인터뷰한 여고생…알고 보니 ‘이효리’였다

  5. 유병재, 수술 후 50㎏대 됐다… 몰라보게 수척해진 안타까운 근황

    유병재, 수술 후 50㎏대 됐다… 몰라보게 수척해진 안타까운 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

20세기 대중문화의 가장 위대한 아이콘, 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 축하하기 위해 할리우드의 별들이 한자리에 모였다.1일(현지시간
뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

1일(현지시간) 미국 뉴욕의 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에는 글로벌 콘텐츠 시장을 이끄는 영화배우,