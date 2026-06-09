“곽튜브 어릴 때 사진인 줄”…생후 76일 아들 방송 첫 출연

KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 제공

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여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 생후 76일 된 아들 태산과 함께 처음으로 방송에 출연한다.10일 방송되는 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서는 곽튜브와 아들 태산의 일상이 공개된다. 방송에 앞서 공개된 사진 속 태산은 동그란 눈망울과 또렷한 이목구비로 아빠를 쏙 빼닮은 모습이다.곽튜브는 제작진과의 인터뷰에서 “태산이는 정말 잘 잔다. 한 번 잠들면 절대 안 깬다”고 소개하며 남다른 육아 근황을 전했다.생후 76일인 태산은 한 번 잠들면 12시간 통잠을 자고, 배가 고플 때만 잠시 칭얼거리는 등 순한 성격을 보인다고 한다.특히 아빠의 짜장면 먹방에도 깊은 잠을 이어가는 모습이 눈길을 끈다. 곽튜브가 옆에서 면치기를 해도 깨지 않았고, 전동칫솔 소리에도 아랑곳하지 않는 모습을 보여 주변을 놀라게 했다.또 모빌을 바라보며 팔과 다리를 신나게 움직이다가도 스르르 잠드는 모습으로 귀여움을 자아냈다.방송을 본 네티즌들은 “아빠랑 정말 똑같이 생겼다” “곽튜브 어릴 적 사진인 줄 알았다” “눈매가 판박이” 등의 반응을 보이며 관심을 나타냈다.곽튜브와 아들 태산의 첫 방송 출연 모습은 10일 오후 방송에서 확인할 수 있다.온라인뉴스부