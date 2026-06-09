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“곽튜브 어릴 때 사진인 줄”…생후 76일 아들 방송 첫 출연

입력 :2026-06-09 10:33:04
수정 :2026-06-09 10:33:04
KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 제공
KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 제공


여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 생후 76일 된 아들 태산과 함께 처음으로 방송에 출연한다.

10일 방송되는 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서는 곽튜브와 아들 태산의 일상이 공개된다. 방송에 앞서 공개된 사진 속 태산은 동그란 눈망울과 또렷한 이목구비로 아빠를 쏙 빼닮은 모습이다.

곽튜브는 제작진과의 인터뷰에서 “태산이는 정말 잘 잔다. 한 번 잠들면 절대 안 깬다”고 소개하며 남다른 육아 근황을 전했다.

생후 76일인 태산은 한 번 잠들면 12시간 통잠을 자고, 배가 고플 때만 잠시 칭얼거리는 등 순한 성격을 보인다고 한다.

특히 아빠의 짜장면 먹방에도 깊은 잠을 이어가는 모습이 눈길을 끈다. 곽튜브가 옆에서 면치기를 해도 깨지 않았고, 전동칫솔 소리에도 아랑곳하지 않는 모습을 보여 주변을 놀라게 했다.

또 모빌을 바라보며 팔과 다리를 신나게 움직이다가도 스르르 잠드는 모습으로 귀여움을 자아냈다.

방송을 본 네티즌들은 “아빠랑 정말 똑같이 생겼다” “곽튜브 어릴 적 사진인 줄 알았다” “눈매가 판박이” 등의 반응을 보이며 관심을 나타냈다.

곽튜브와 아들 태산의 첫 방송 출연 모습은 10일 오후 방송에서 확인할 수 있다.

온라인뉴스부
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