방송
“남규리, 동시에 3명에게 고백받아…다 유명한 가수, 배우들” 깜짝
입력 :2026-06-12 06:48:13
수정 :2026-06-12 06:48:13
그룹 씨야 남규리가 남자 연예인 3명에게 동시에 고백을 받은 적이 있다고 밝혔다.
남규리는 11일 유튜브 예능 프로그램 ‘트루만쇼’에 출연해 코미디언 이용진과 함께 과거 연애 관련 이야기를 나눴다.
그는 세 명이 동시에 대시를 해온 적이 있다며 “각각 다른 분이었는데 연락이 왔다. 생일이어서 대시를 하더라”고 전했다.
이어 “회사까지 찾아오거나 집 앞에 왔다”고 덧붙였다.
또 “저를 위한 노래를 만들어 주거나 차에 이벤트를 하거나 너무 비싼 명품을 사줘서 돌려보낸 적도 있다”고 설명했다.
이용진이 “셋 중 한 명과 사귈 마음이 있었느냐”고 묻자 남규리는 “없었다”고 선을 그었다.
그는 “그때 제가 너무 일에 빠져 있었다. 일 말고는 재미가 하나도 없었다. 지금이랑 똑같다”고 밝혔다.
이용진이 당시 고백했던 이들의 근황을 궁금해하자 남규리는 “잘 살고 있다. 성공도 했다. 유명한 분들로 거듭났다”고 말했다.
김민지 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
남규리가 세 남자 연예인의 고백을 받아들인 상태는?