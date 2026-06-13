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‘31세’ 오마이걸 미미 “마지막 연애는…” 방송서 깜짝 고백

입력 :2026-06-13 06:45:08
수정 :2026-06-13 06:45:08
SBS 예능 ‘런닝맨’ 방송화면
SBS 예능 ‘런닝맨’ 방송화면


그룹 오마이걸 미미가 연애사를 고백했다.

14일 방송되는 SBS 예능 ‘런닝맨’에는 김동현과 미미가 출연한다.

‘런닝맨’에 10회 이상 출연한 김동현은 등장과 동시에 멤버들과 가족 같은 ‘케미’를 뽐낸다.

특히 그는 최근 넷째 임신 소식을 전해 멤버들의 뜨거운 축하를 받았다.

SBS 예능 ‘런닝맨’ 방송화면
SBS 예능 ‘런닝맨’ 방송화면


미미는 “17살 때 연애가 마지막이며 그 이후로는 대시도 썸도 없었다”고 고백한다.

이에 김동현은 “우리 체육관으로 와라. 실제로 만나서 결혼한 분들도 있다”고 말한다.

미미는 1995년생으로 올해 31세다.

온라인뉴스부
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