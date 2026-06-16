“광고만 찍어도 100억 받았다”…박세리 전성기 수입 ‘놀라워’

“주식 수익률 122%…난 힙합계의 전원주” 슬리피, 투자 종목 공개

래퍼 슬리피가 주식 투자를 시작했다고 밝혔다. 15일 연예계에 따르면 슬리피는 최근 자신의 유튜브 채널에서 미래를 잘 준비하고 있냐는 제작진의 질문에 “주식을 시작했다”고 말했다. 그는 투자 종목으로 SK하이닉스, 삼성전자, 현대차 등을 언급했다. 특히 “아내한테 말도 안 하고 샀다”며 “지금 (수익률이) 몇 퍼센트냐면 제일 높은 게 122%”라고 전했다. 이어 “(다른 종목들은 각각) 56%, 47%, 52%”라며 “힙합계의 전원주”라고 덧붙였다. 한편 그는 최근 자녀들을 위해 문신을 제거하기로 했다고 밝혔다. 슬리피는 “이제…