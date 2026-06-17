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카리나·윈터와 ‘깜짝 만남’…월드컵 현장 간 전현무, 응원 중 뽀뽀했다

입력 :2026-06-17 08:22:18
수정 :2026-06-17 08:22:18
JTBC 예능물 ‘톡파원 25시’ 방송화면
JTBC 예능물 ‘톡파원 25시’ 방송화면


방송인 전현무와 양세찬이 2026 FIFA 북중미 월드컵 현장 직관기를 공개한다.

22일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC 예능물 ‘톡파원 25시’에서는 대한민국의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 체코전 현장이 그려진다.

이날 방송에서는 경기를 직접 관람하기 위해 멕시코 과달라하라를 찾은 전현무와 양세찬의 월드컵 직관기가 공개된다.

두 사람은 약 20시간의 비행 끝에 현지에 도착한다. 이어 멕시코 톡파원과 함께 FIFA 팬페스트를 방문해 세계 각국 축구 팬들과 응원 열기를 나눈다.

팬페스트는 2002 한일 월드컵 당시 광화문 거리 응원을 모티프로 만들어진 FIFA 공식 행사다.

JTBC 예능물 ‘톡파원 25시’ 방송화면
JTBC 예능물 ‘톡파원 25시’ 방송화면


전현무와 양세찬은 현지 응원단과 함께 축제를 즐기며 유쾌한 호흡을 보여준다.

특히 두 사람이 서로에게 뽀뽀하는 모습이 담긴 영상은 공개 이후 조회수 205만회를 넘겼다.

경기장에서는 특별한 만남도 이어진다. 이들은 대한민국 응원석에서 가수 권은비와 그룹 에스파 카리나, 윈터를 만나 함께 응원한다.

경기 후에는 대한민국 축구 국가대표 출신 박지성과 만난다. JTBC 해설위원으로 활약 중인 박지성은 멕시코전 관전 요소와 전망에 대해 이야기한다.

스튜디오에는 전 국가대표 출신 축구 해설위원 박주호가 출연한다. 박주호는 체코전 리뷰와 대표팀의 전망을 분석한다.

온라인뉴스부
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