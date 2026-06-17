개인 유튜브로 잘나가던 김선태…4개월 만에 충주시 ‘컴백’

충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’에서 ‘충주맨’으로 활동하다 공직을 떠난 유튜버 김선태씨가 퇴사 4개월 만에 충TV에 깜짝 등장했다. 충TV 캡처

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충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’에서 ‘충주맨’으로 활동하다 공직을 떠난 유튜버 김선태씨가 퇴사 4개월 만에 충TV에 깜짝 등장했다.16일 충TV에는 ‘깐부 회동’이라는 제목으로 20초 분량의 충주 한우 홍보 영상이 올라왔다.지난해 10월 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 서울 강남 깐부치킨에서 회동한 게 ‘깐부 회동’으로 불리며 큰 화제가 됐는데 이를 패러디한 것이다.영상에서 김씨와 그의 후임 ‘충주걸’ 최지호 주무관 등은 고깃집에서 탄산음료를 들고 카메라를 응시했다. 깐부 회동 당시 황 CEO, 이 회장, 정 회장은 맥주를 들어 보였는데, 이들은 맥주 대신 탄산음료를 들고 건배했다.최 주무관 등은 구워진 한우를 입 안에 넣은 뒤 맛있다는 듯 젓가락을 흔들었다. 이어 ‘충주 한우 정말 맛있습니다’라는 문구와 함께 영상은 끝났다.영상은 공개된 지 하루도 되지 않아 107만 조회수를 넘기는 등 화제가 되고 있다.한편 충TV를 운영하며 ‘충주맨’이라 불린 김씨는 남다른 센스로 구독자를 100만명 가까이 끌어모으며 지방자치단체의 홍보 패러다임을 바꿨다는 평가를 받았다.지난 3월 공직에서 물러난 그는 개인 유튜브 채널 ‘김선태’를 개설해 기업 등을 홍보하고 있으며, 현재 구독자는 169만명까지 늘었다.온라인뉴스부