이효리 “순수하게 요가원 온 거 아니었냐” 배신감 토로

JTBC 예능 ‘연애전쟁’

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가수 이효리가 ‘연애전쟁’ 모르모트 PD에게 배신감을 드러냈다.운세를 함께 들으며 등을 돌리고 있던 인물도 설득해서 귀인으로 만들었다는 말에 “순수하게 요가원 온 게 아니었냐”라며 배신감을 토로해 웃음을 자아냈다.30일 방송된 JTBC 예능 ‘연애전쟁’에서는 ‘무당 여자친구와 수발 남자친구’ 커플의 갈등이 그려진 가운데, 프로그램을 연출하는 모르모트 PD가 직접 신당을 찾아 운세를 보는 모습도 함께 공개됐다.이날 모르모트 PD는 ”새 프로그램을 앞두고 있는데 잘됐으면 좋겠다“며 무당 여자친구에게 조언을 구했다. 이에 무당은 ”잘된다. 함께하는 사람이 너무 좋다“며 긍정적인 운세를 전했다.이어 무당은 ”올해 대운이 들었다고 할 정도로 운이 많고, 귀인 자리도 많다. 그대에게 등을 돌리고 있는 인물도 설득해서 귀인이 되게 만들었다“라고 말했다.이때 방송 화면에 ‘모르모트 PD, 이효리 섭외 위해 요가원 티켓팅’이라는 기사 제목이 나와 웃음을 자아냈다.이에 서장훈은 ”등을 돌리고 있던 사람이 이효리씨인데“라고 말했고, 이효리는 ”순수하게 요가원 온 게 아니었냐“라고 배신감을 토로해 웃음을 자아냈다.한편 지난 6월 23일 첫 방송한 ‘연애전쟁’은 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들의 피 튀기는 전쟁 속에서 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램이다.온라인뉴스부